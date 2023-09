Live! Schalkes Interimstrainer Matthias Kreutzer erläutert seinen Plan für S04

Nach der 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli liegen die Nerven auf Schalke blank: Für seine öffentliche Kritik am Trainer wird Timo Baumgartl jetzt bestraft. Zurecht? Darüber diskutieren Sinan Sat und Matthias Heselmann mit Schalke-Reporter Andreas Ernst in der neuen Folge von 19:04 - Der Schalke-Talk.

Baumgartl zählt Reis an: Jetzt brodelt es bei Schalke 04 so richtig

Gelsenkirchen. Nach der Freistellung von Thomas Reis übernimmt Matthias Kreutzer als Schalke-Trainer. Der Neue redet jetzt über seine Pläne. PK im Live-Ticker.

Es war ein wahres Schalke-Beben am Mittwochmorgen: Mit sofortiger Wirkung wurde S04 Trainer Thomas Reis freigestellt, Co-Trainer Matthias Kreutzer übernimmt bis auf Weiteres – und definitiv für das Spiel beim SC Paderborn (Freitag, 18.30 Uhr/Sky). Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann nahmen am Vormittag Stellung zu aktuellen Situation, nun spricht erstmals Matthias Kreutzer vor seiner ersten Aufgabe: Ab 14 Uhr wird er die Fragen der Journalisten beantworten.

Die Schalke-PK im Live-Ticker

14:03 Uhr: Matthias Kreutzer nimmt Platz auf dem Podium.

14:04 Uhr: Kreutzer: "Es ist herausfordernd, weil das nächste Spiel unmittelbar bevorsteht. Voller Fokus darauf."

14:04 Uhr: Kreutzer: "Das, was momentan mit Schalke 04 ist, ist nicht unser Anspruch. Verdammt nochmal, jeder ist in der Pflicht, in den Spiegel zu schauen und den vollen Fokus auf die nächste Aufgabe Paderborn zu richten."

14:05 Uhr: Kreutzer über die Taktik: "Thomas hat seine Überzeugung, ich habe meine. Das gilt es jetzt zu vermitteln und den richtigen Weg zu finden für das Spiel gegen Paderborn. Aufgrund dessen, dass es jetzt natürlich so ein großer Zeitraum ist, bin ich noch nicht vollends entschieden, ich hab was im Kopf. "

14:06 Uhr: Kreutzer hat seine taktische Idee im Kopf, will sie aber erst morgen der Mannschaft verkünden. "Die finalen Dinge, werde ich heute Abend für mich final festlegen, um sie dann morgen in der letzten Trainingseinheit sicherlich auch mal zu thematisieren gegenüber der Mannschaft. "

14:06 Uhr: Wie unterscheidet sich seine Spielidee von er von Thomas Reis? "Thomas hat seine Überzeugung und ich habe meine Überzeugung. Das gilt es jetzt genau zu vermitteln, um dann den richtigen Weg zu finden, für das Spiel."

14:07 Uhr: Timo Baumgartl ist bis Sonntag nicht bei den Profis dabei, Kreutzer hat auch nicht darum gebeten, diese Entscheidung zu ändern.

14:08 Uhr: Simon Terodde, Keke Topp und Thomas Ouwejan haben Teile des Trainings mitgemacht. Ralf Fährmann trainierte individuell.

14:08 Uhr: Ralf Fährmann ist aber auch am Freitag nicht einsatzbereit. Wer wird also am Freitag im Tor stehen, Michael Langer oder Justin Heekeren? Kreutzer lässt sich nichts entlocken: "Das sehen wir am Freitag."

14:09 Uhr: Kreutzer hat Thomas Reis am Morgen noch mal getroffen: "Es ist unheimlich schwer, über diese Gefühlslage zu prechen. Ich habe ihn als sehr offenen Menschen kennengelernt, und das war er heute Morgen auch."

14:10 Uhr: Dreier-/Viererkette? Kreutzer möchte nichts ausschließen - will alles sacken lassen und in Ruhe heute Abend entscheiden.

14:11 Uhr: Kreutzer stellt auf die Frage nach dem Baumgartl-Interview noch einmal klar: "Ich bin ein Freund offener Worte. Ich verlange aber, dass wir miteinander reden und nicht übereinander."

14:15 Uhr: Es gilt also: "Alles, was in der Vergangenheit ist, können wir nicht mehr verändern, nicht mehr drehen", sagt Kreutzer. "Die Dinge, die wir beeinflussen können, finden in den nächsten zwei Tagen statt."

14:16 Uhr: Die PK ist beendet.

