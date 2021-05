Live! Schalkes BL-Abschied in Köln – Uth nicht im Kader

Köln. Schlussakkord in der Bundesliga: Absteiger Schalke tritt zum Abschied beim 1. FC Köln an. Hier ist unser Live-Ticker.

Ganz lange hatten Fans, Spieler, Mitglieder und alle weiteren, die dem FC Schalke 04 die Daumen drücken, gehofft, sie würden am letzten Spieltag beim 1. FC Köln in einem Abstiegs-Finale wenigstens den Relegationsplatz erreichen können. Doch nun, wenn diese Mannschaften gleich (15.30 Uhr/Sky) aufeinandertreffen, geht es nur für den FC um viel. Die Schalker sind bereits abgestiegen, verabschieden sich nach 1024 Spielen aus der ersten Liga. Der FC, aktuell Vor benötigt einen Sieg und ist auf fremde Hilfe angewiesen, um mindestens den 16. Platz noch zu erreichen.

In Stadionnähe versammelten sich schon weit vor dem Anpfiff viele Fans des FC, stimmten deutlich hörbare Sprechchöre an, zündeten Böller. Das Signal an die Mannschaft: Ihr seid nicht allein. Im Stadion lag auf den Sitzplätzen der Gegentribüne ein Transparent: „Niemals aufgeben! Come on, Effzeh!“

Der Gegner der Kölner ist der vermeintlich leichteste: Schlusslicht Schalke. Doch die Königsblauen zeigten zuletzt gute Leistungen – in Hoffenheim wenigstens eine Halbzeit lang, sie verloren nach 2:0-Führung noch 2:4. Im Spiel gegen Hertha BSC (1:2) hätten sie ein Unentschieden verdient gehabt – und Champions-League-Aspirant Eintracht Frankfurt besiegten sie mit 4:3.

ℹ️ #Kolasinac fehlt angeschlagen. #Uth steht nach einem Gespräch mit der sportlichen Leitung - diese Dialoge finden mit allen Akteuren vor jeder Partie statt - nicht im Kader. Zum Schutz des Spielers und des Vereins haben dies beide Seiten einvernehmlich beschlossen. — FC Schalke 04 (@s04) May 22, 2021

Trainer Dimitrios Grammozis sprach von einer außerordentlich guten Stimmung im Quarantäne-Trainingslager in Billerbeck. Die Startaufstellung ändert Grammozis im Vergleich zum Frankfurt-Spiel auf drei Positionen. Für Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar und Mark Uth rücken Bastian Oczipka, Matthew Hoppe und Goncalo Paciencia ins Team.

Mark Uth fehlt im Kader. Der gebürtige Kölner entschied gemeinsam mit dem Trainerteam, dass es keine gute Idee wäre, ihn im „Endspiel“ seines Jugend- und Profiklubs einzusetzen. "Zum Schutz des Spielers und des Vereins haben dies beide Seiten einvernehmlich beschlossen", hieß es von den Schalkern. (aer)

So spielt Schalke in Köln: Fährmann – Becker, Sané, Mustafi – Aydin, Idrizi, Flick, Oczipka – Harit – Hoppe, Paciencia.

