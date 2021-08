Live! Schalke im Tiefschlaf: Villingen trifft zum Ausgleich

Villingen. Im DFB-Pokal ist Schalke 04 beim Fünftligisten FC 08 Villingen gefordert. In der Startelf gibt es vier Änderungen. Der Live-Ticker.

Dass auch unterklassige Gegner Profiklubs gefährlich werden können, zeigte sich bereits an den ersten beiden Tagen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Regionalligisten Babelsberg (gegen Fürth), Weiche Flensburg (gegen Kiel) und Wuppertal (gegen den VfL Bochum) zwangen ihre Gegner mindestens in die Verlängerung, Babelsberg gewann sogar. Wenn es nach den Spielern des Oberligisten FC 08 Villingen geht, gelingt ihnen ein solcher Coup gegen Zweitligist Schalke 04 (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky).

So spielt Schalke in Villingen:

Fährmann – Wouters, Flick, Kaminski – Aydin, Palsson, Ouwejan – Zalazar, Drexler – Terodde, Bülter.

Hier geht's zum Live-Ticker:

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis hat die selbstbewussten Töne aus dem Schwarzwald durchaus interessiert vernommen. „Wenn man sich die Aussagen anhört, rechnen sie damit, dass sie uns gefährlich werden können. Sie gehen mit viel Selbstvertrauen an das Spiel heran“, sagte Grammozis bei der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel. Und auch deshalb nimmt er das Spiel beim Fünftligisten sehr ernst. „Ich denke aktuell gar nicht an die Meisterschaft. Mein Fokus gilt allein Villingen.“

Er und sein Scouting-Team haben sich detailliert mit dem Gegner auseinander gesetzt – einen Unterschied zur Vorbereitung der Zweitliga-Spiele gegen den HSV (1:3) und in Kiel (3:0) gab es nicht. „Wir wissen genau, was auf uns zukommt“, sagte Grammozis. „Villingen ist eine Mannschaft, die spielerisch sehr stark ist. Die immer versucht, spielerische Lösungen zu finden.“ Auch vor einzelnen Spielern warnte Grammozis: „Sie haben mit Sautner einen Antreiber, der in den Halbräumen sehr stark ist. Vorne drin steht Plavci sehr intelligent zwischen den Linien. Tadic rückt als Sechser, Achter immer wieder nach.“

Dass sein Team den Fünftligisten unterschätzt, glaubt Grammozis nach der intensiven Spielvorbereitung aber nicht. „Der DFB-Pokal ist ein geiler Wettbewerb, eine Abwechslung zum Liga-Alltag“, sagt er. „Ich habe richtig Bock auf den Wettbewerb, die Jungs auch. Es werden einige Fans von uns dabei sein, auch das ist für uns eine große Hilfe.“

Personell gibt es im Vergleich zu den Auftaktspielen vier Änderungen in Schalkes Startelf: Ralf Fährmann kehrt nach überstandener Corona-Erkrankung für Michael Langer ins Tor zurück. Mehmet Can Aydin ersetzt auf der rechten Seite den zuletzt schwächelnden Reinhold Ranftl. Dries Wouters verteidigt für den angeschlagenen Malick Thiaw (Bank) in der Abwehr. Zugang Rodrigo Zalazar (kam während der Woche von Eintracht Frankfurt) feiert im Mittelfeld sein Debüt und rückt für Blendi Idrizi ins Team.

