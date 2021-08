Brachte Schalke früh in Führung: Simon Terodde.

2. Bundesliga Live! Wieder Terodde - Schalke erhöht in Kiel auf 2:0

Kiel. Im zweiten Saisonspiel will Schalke den ersten Sieg. Mit Kiel wartet allerdings ein Spitzenteam der 2. Liga. Der Live-Ticker.

Zum ersten Auswärtsspiel der Saison tritt Schalke heute um 13.30 Uhr (Sky) bei Holstein Kiel an. Ziel sind die ersten Punkte dieser Zweitliga-Saison, nachdem das Auftaktspiel gegen den Hamburger SV mit 1:3 verloren ging.

Gegenüber dem Spiel gegen den HSV nimmt Trainer Dimitrios Grammozis nur einen Wechsel in der Startelf vor - und der ergibt sich aus der Verletzung von Danny Latza: Für den Kapitän spielt erwartungsgemäß Blendi Idrizi.

Für Dominick Drexler ist es die Rückkehr an die frühere Wirkungsstätte: Der Neu-Schalker spielte von 2016 bis 2018 für Holstein Kiel. Er will auf Schalke als Führungsspieler vorangehen.

Schiedsrichter der Partie ist Patrick Ittrich, mit dem Schalke in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat - so beim Auftaktspiel der Saison 2018/19 bei der 1:2-Niederlage in Wolfsburg.

Für die Partie in Kiel sind 4100 Zuschauer zugelassen - Schalke dabei den ersten Sieg einfahren. Sportdirektor Rouven Schröder hatte unter der Woche klar gesagt: “Unser Anspruch ist es, das Spiel zu gewinnen.”

So startet Schalke in Kiel:

Langer - Thiaw, Flick, Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Idrizi, Drexler - Bülter, Terodde. Auf der Bank sitzen Fraisl, Wouters, Pieringer, Becker, Mercan, Aydin, Mikhailov, Bozdogan und Calhanoglu

Hier geht es zum Live-Ticker:

