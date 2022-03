Wegen Gazprom: Simon Terodde ist stolz auf Schalke

Gelsenkirchen. Es war eine turbulente Woche beim FC Schalke 04. Angreifer Simon Terodde ist stolz auf die Entwicklungen bei den Königsblauen.

Das Gazprom-Aus und die Suche nach einem neuen Hauptsponsor waren die bestimmenden Themen beim FC Schalke 04 in der vergangenen Woche. Das 1:1 beim Karlsruher SC am Wochenende geriet dabei fast zur Nebensache. Doch auch auf sportlicher Ebene war das Resultat ein Rückschlag im Aufstiegskampf. Klar ist: Im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock am Samstag (13.30 Uhr) steht der Tabellenfünfte wieder unter Zugzwang, dringend benötigte drei Punkte zu holen.

Dabei kommt es auch wieder auf Simon Terodde an. Der Angreifer führte Schalke in Karlsruhe als Kapitän auf das Feld, schoss das einzige Schalker Tor des Tages - sein 16. Saisontreffer - und feierte nebenbei am Mittwoch seinen 34. Geburtstag. Auf der Pressekonferenz vor dem Rostock-Spiel bedankte sich Terodde artig für die Glückwünsche - schnitt aber auch ernste Themen an.

Terodde spricht über den Ukraine-Krieg

"Wir sind sehr stolz auf den Verein, weil er sich sehr klar und frühzeitig positioniert hat. Das war auch Thema in der Mannschaft", sagte Terodde mit Blick auf die deutliche Reaktion Schalkes in der Causa Gazprom. Der Ukraine-Krieg beschäftige natürlich auch den Angreifer: "Man nimmt das abends mit ins Bett und denkt beim Aufwachen dran."

Hier gibt es die Pressekonferenz noch einmal zum Nachlesen

10:56 Uhr: Das war es von der Pressekonferenz! Alle weiteren Infos gibt es hier auf dem Portal.

10:55 Uhr: Ist noch Luft nach oben beim Schalker Kader? Terodde: "Klar, wir wollen noch ein paar Plätze klettern. Wir wollen nicht Fünfter werden. Wir haben Potential, haben vier Spiele vor der Brust, die wir in der Hinrunde alle gewonnen haben. Wir können Ende Mai nochmal sprechen, es ist nicht entscheidend, ob wir jetzt vorne sind, sondern am Ende."

10:54 Uhr: Grammozis zur Sechser-Position - ist Itakura eine Option? "Ko ist jemand, der diese Position spielen kann. Zuletzt spielte Florian Flick, weil er uns vielleicht mehr im Spiel mit dem Ball gibt als Victor Palsson. Gegen Hansa werden wir ein Konstrukt bauen, das eine gute Mischung hat. Rostock hat gute Jungs im Umschaltspiel, da brauchen wir eine gute Restverteidigung. Wir brauchen Balldominanz, aber auch die Gedanken - was ist, wenn wir den Ball verlieren?"

10:53 Uhr: Siekmann: "Wir sind optimistisch, dass wir ausverkauft sein werden."

10:51 Uhr: Grammozis über Rostock, die auswärts deutlich stärker sind. "Das Hinspiel war sehr intensiv und kampfbetont. Auch Paderborn war auswärts stärker als zuhause. Rostock agiert aus einer Kompaktheit, hat mit Verhoek einen zentralen Stürmer, der nicht nur Bälle festmacht, sondern auch immer vorne in den wichtigen Bereichen ist. Es ist von der Einstellung eine Mannschaft, die viel über den Willen kommt. Aber wir spielen zuhause, vor 25.000 Zuschauer, jeder neue Fan ist für mich Beflügelung und Adrenalin. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das auch auf dem Platz zeigen."

10:50 Uhr: Hat Terodde einen Lieblings-Sturmpartner? "Ne, das nicht. Ich bin ja auch schon ausgefallen, da haben die Jungs das gut gemacht. Wir sind nicht von einzelnen Personen abhängig, egal ob Pieringer, Bülter oder Churlinov. Ich bin Fußballspieler, der muss das nicht entscheiden. Wir harmonieren gut, aber können auch Dinge noch besser machen."

10:49 Uhr: "Ich hatte schon gegen Paderborn zweimal das Gefühl, dass wir einen kriegen müssen", so Terodde zum Elfmeter-Thema. "Wenn man das Nordderby sieht und den Werder-Elfmeter sieht, stellt man sich die Frage, warum wir kriegen bekommen. Ob wir mehr protestieren müssen? Wir müssen es vielleicht noch mehr provozieren, aber bei Ouwejan war es für mich einfach ein klarer Elfmeter. Ich stehe bei 16 Toren, aber habe noch keinen Elfmeter geschossen. Das ist etwas kurios für mich."

10:48 Uhr: Grammozis über Leonardo Scienza: "Er zeigt in der U23, dass er Qualität hat, war bei uns im Training ein paar Mal dabei. Er kann sich zu uns hochspielen, das haben auch Blendi Idrizi, Florian Flick oder Henning Matriciani in dieser Saison gezeigt. Wir sind in sehr gutem Austausch mit Torsten Fröhling, das trägt auch Früchte. Wir werden aber niemandem einen Einsatz schenken."

10:47 Uhr: Was steht am Samstag auf der Brust? "Da wird man sich überraschen lassen müssen", sagt Siekmann.

10:46 Uhr: Terodde zum Aufstiegsthema: "Wir wollen am Schluss da oben stehen. Vor dem Karlsruhe-Spiel waren wir der Gewinner des Spieltags, jetzt haben wir zwei Punkte liegen lassen. Wir haben noch drei Spiele vor der Brust. Rostock ist für mich extrem wichtig. Da wollen wir erstmal vorlegen. In den letzten fünf Heimspielen haben wir vier gewonnen, einmal Unentschieden. Wir haben noch fünf Heimspiele und müssen zusehen, dass wir die gewinnen. Dann sind wir im Mai in der Situation, vor 60.000 Zuschauern zu spielen und da wollen wir zupacken."

10:45 Uhr: Grammozis zu Rodrigo Zalazar, der zuletzt 90 Minuten auf der Bank saß. "Als Trainer muss man immer Entscheidungen treffen. Ich hatte das Gefühl, wie Fußball gespielt wurde, auf dem Platz, mit den Umständen, dass ich Dominick Drexler und Danny Latza gebracht habe. Das heißt aber nicht, dass ihn Rodrigo nicht mehr bringe. Er muss auf der kleinen Delle rauskommen. Er gibt Gas und versucht sich im Training aufzudrängen."

10:44 Uhr: Klubsprecher Marc Siekmann zu den Gazprom-Aufdrücken im Stadion: "Bis Samstag ist das nicht machbar, alles zu entfernen. Aber wir sind dabei."

10:42 Uhr: Terodde wird zum Thema Russland und Gazprom gefragt. Wie sei das Gefühl beim ersten Spiel ohne den Aufdruck gewesen? "Wir sind sehr stolz auf den Verein, weil sie sich sehr klar und frühzeitig positioniert haben. Das war auch Thema in der Mannschaft. Wenn du dann gegen Karlsruhe als Kapitän die Mannschaft anführst, dann macht einen das stolz. Gegen Rostock werden wir auch wieder ein Zeichen setzen. Natürlich beschäftigt man sich damit, wenn man ins Bett geht, wenn man aufsteht. Man versucht, sich mit der Mannschaft Gedanken zu machen, aber auch im privaten Bereich."

10:41 Uhr: Im Hinspiel gegen Rostock startete Schalke die Serie von vier Siegen in Folge. "Wenn man mal in so einem Rhythmus hereinkommt, dann macht man sehr viel Boden gut. Das haben wir in den letzten Spielen teilweise gut gemacht, aber immer, wenn noch mehr ging, haben wir leider nicht den Sieg geholt wie auch gegen den KSC. Aus den letzten acht Spielen haben wir eine Niederlage, aber leider zuviele Unentschieden. Mit zwei Punkten mehr wäre es eine andere Ausgangsssituation gegen Hansa. Wir haben in acht Spielen 17 Tore geschossen, das ist auch nicht so schlecht", so Grammozis.

10:40 Uhr: Stichwort 25.000 Fans, die wieder erlaubt sind. "Klar, wir thematisieren das. 10.000 gegen Paderborn waren schon sehr hilfreich für uns. Jeder Fan, der mehr ins Stadion kommt, gibt uns zusätzlich die Kraft, auch gegen Hansa Rostock zu gewinnen", sagt Terodde.

10:38 Uhr: Wie sieht die Personalsituation aus? Grammozis: "Thomas Ouwejan hatte in Karlsruhe gegen Ende des Spiels eine Bewegung gemacht, wo er es muskulär gemerkt hat. Nach dem Spiel wurde es auf der Busfahrt etwas schlimmer, deshalb haben wir ihn vorsorglich rausgeholt. Wir schauen jetzt, ob es für Hansa reicht." Es fehlen Dong-gyeong Lee, Mehmet-Can Aydin, Andreas Vindheim, Michael Langer.

10:37 Uhr: Direkt eine Frage an Terodde, wie sieht es aus mit der Vertragsverlängerung? "Dazu wurde klar kommuniziert, dass es eine vertragliche Option gibt. Und ich hoffe und bin sicher, dass ich hier weiterspielen werde. Wenn der Trainer mich weiter aufstellt, sieht es gut aus."

10:35 Uhr: Mit ein paar Minuten Verspätung geht es los.

10:15 Uhr: Guten Morgen! In einer Viertelstunde startet die PK von Schalke 04 vor dem Duell mit Hansa Rostock. Dimitrios Grammozis und Simon Terodde sprechen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04