LIVE! Schalke-Trainer Baum setzt im Kellerduell auf Rönnow

Mainz. Kellerduell in der Bundesliga: Der Vorletzte Schalke tritt beim Schlusslicht Mainz 05 an. Der Live-Ticker!

Letzter gegen Vorletzter, Krise gegen Krise, Hoffnung gegen Hoffnung: Am Samstagmittag versuchen der FSV Mainz 05 und der FC Schalke 04 (15.30 Uhr/Sky), in der Fußball-Bundesliga die große Wende einzuleiten. Noch sind beide Teams sieglos, noch sind sie in nahezu allen Statistiken am Ende der Liga-Tabelle.

„Dieses Spiel ist für uns eminent wichtig“, betonte deshalb Schalke-Trainer Manuel Baum. Sportvorstand Jochen Schneider sagte bereits vor dem DFB-Pokalspiel gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05 am Dienstag (4:1): „Diese Woche ist für uns wegweisend.“ Sollte Schalke verlieren, würde das Team nicht nur unmittelbar vor der Länderspiel-Pause auf den letzten Platz abrutschen. Die kommenden drei Gegner haben es auch noch in sich: VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen. Ein Stammplatz am Tabellenende - das will auf Schalke niemand. Und auch Baum würde schon wieder unter Druck geraten. Er ist seit vier Liga-Spielen S04-Trainer, die Bilanz: zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, 2:9 Tore. Da ist noch viel Luft nach oben.

Schalke-Trainer Baum hatte viel Auswahl für die Aufstellung

Baum hatte vor dem Keller-Krimi die Qual der Wahl: Lediglich auf den verletzten Ex-Mainzer Suat Serdar (Oberschenkel-Verletzung) muss er verzichten. Innenverteidiger Ozan Kabak hat seine Fünf-Spiele-Sperre abgesessen. Dreier- oder Viererkette, Raute im Mittelfeld oder Doppel-Sechs ein, zwei oder drei Stürmer - Baum hatte vielfältige Möglichkeiten.

Und auch einige Personalien waren offen - zum Beispiel die Torhüter-Frage. Erstmals sind Ralf Fährmann und Frederik Rönnow beide fit. Baum hatte sich am Freitag nicht in die Karten schauen lassen. Er entschied sich für Rönnow. Im Vergleich zum Schweinfurt-Spiel änderte Baum sein Team auf acht Positionen. Lediglich Matija Nastasic, Kilian Ludewig und Alessandro Schöpf blieben in der Startelf.

So spielt Schalke in Mainz

Fährmann - Kabak, Sané, Nastasic - Ludewig, Schöpf, Mascarell, Oczipka - Uth, Harit - Paciencia.

