Live! Schalke-Trainer Baum setzt auf Matondo und Harit

Gelsenkirchen. Auf zwei Positionen ändert Trainer Manuel Baum das Team des FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg und setzt auf einen Rückkehrer. Der Live-Ticker!

„Wir kommen immer näher heran“, sagte Trainer Manuel Baum vom Schlusslicht FC Schalke 04 nach dem 2:2 gegen den FC Augsburg am Sonntag - und er meinte damit: Nach 27 Bundesliga-Spielen in Folge ohne Sieg traut er seiner Mannschaft einen Erfolg zu, wenn sie am Abend auf den Mitkonkurrenten SC Freiburg trifft (18.30 Uhr/Sky).

Vor dem Spiel gegen Augsburg hatten sich Baum und die Profis sieben Punkte aus den Spielen in Augsburg sowie gegen Freiburg und Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) vorgenommen. Deshalb ist klar: Schalke ist nach dem Punktgewinn beim FCA klar - die Königsblauen sind zu Erfolgen in den Heimspielen verdammt, wenn sie das rettende Ufer nicht aus dem Blick verlieren wollen. Das weiß auch der Trainer des Gegners. „Ich erwarte kämpferische Schalker, die den Bock umstoßen wollen“, sagte Christian Streich. Doch er kündigte an: „Die Schalker werden auf kämpferische Freiburger treffen.“

Zwei Änderungen bei Schalke

Schalkes Trainer Manuel Baum ändert seine Startelf auf zwei Positionen. Für Alessandro Schöpf (Bank) und Mark Uth (Gehirnerschütterung) rücken Rabbi Matondo und Amine Harit ins Team. Für Harit ist es nach drei Spielen Pause ein Comeback - zwei Spiele verpasste er wegen einer Suspendierung, das 2:2 in Augsburg wegen einer Knieverletzung.

So spielen Schalke und der SC Freiburg

Schalke: Fährmann - Stambouli, Kabak, Sané, Oczipka - Mascarell - Matondo, Serdar, Harit, Raman - Boujellab. Trainer: Baum

Ersatzbank: Langer (Tor), Ludewig, Mendyl, Nastasic, Kutucu, Schöpf, Thiaw, Bozdogan, Hoppe

SC Freiburg: Müller - Gulde, Lienhart, Schlotterbeck - Schmid, Höfler, Santamaria, Günter - Sallai, Grifo - Petersen. Trainer: Streich

Ersatzbank: Uphoff (Tor), Abrashi, Höler, Demirovic, Til, Heintz, Kwon, Jeong, Tempelmann

Hier geht es zum Live-Ticker: