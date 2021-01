Schalke engagiert - aber Hoffenheim am Drücker

Gelsenkirchen. Gegen Hoffenheim soll endlich ein Sieg für Schalke her. Neuzugang Sead Kolasinac geht als Hoffnungsträger ins Spiel. Das Spiel im Live-Ticker.

Auf Schalke wird an diesem Samstag Sportgeschichte geschrieben - so oder so. Entweder gelingt dem Tabellenletzten FC Schalke 04 ab 15.30 Uhr im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim der erste Sieg nach 30 erfolglosen Bundesligaspielen in Serie, oder die einst so stolzen Königsblauen stellen den Uralt-Rekord von Tasmania Berlin ein. Die tapferen Tasmanen waren in der Saison 1965/66 in 31 Bundesligaspielen hintereinander ohne Sieg geblieben. Dass Schalke vom Negativ-Rekord bedroht ist, kann niemand ausblenden: “Das wissen alle”, sagt Trainer Christian Gross.

Schalke-Trainer Gross baut nur leicht um

Der Schweizer hat seine Aufstellung gegenüber dem 0:3 bei Hertha BSC Berlin nur auf zwei Positionen geändert. Rückkehrer Sead Kolasinac rückt für Bastian Oczipka in die Elf, dazu ersetzt Timo Becker den angeschlagenen Kapitän Omar Mascarell. Becker übernimmt die Position des rechten Außenverteidigers, Benjamin Stambouli spielt im Mittelfeld. Etwas überraschend erhält U23-Stürmer Matthew Hoppe erneut den Vorzug vor dem wiedergenesenen Benito Raman (Bank).

Schalke spielt damit mit folgender Elf: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Serdar - Schöpf, Uth, Harit - Hoppe.

Heimpremiere für Gross auf Schalke

Die größten Hoffnungen trägt Kolasinac, dem Trainer Christian Gross sogar die Kapitänsbinde des verletzten Mascarell übergab. Neben Mascarell fehlen Salif Sané (Knie), Steven Skrzybski (Bänderverletzung im Knie) und Nassim Boujellab (Aufbautraining nach Zahn-Infektion).

Für Gross ist es seine Heimpremiere auf Schalke: Bei seinem Debüt hatten die Königsblauen am vergangenen Samstag mit 0:3 bei Hertha BSC verloren. Damit es gegen Hoffenheim besser läuft, soll die Mannschaft hinten in der Abwehr “die individuellen Fehler abstellen” und kompakter auftreten. Allerdings will er damit nicht defensiv spielen lassen: Er hat den Spielern im Training Wege aufgezeigt, wie man zielgerichteter nach vorne spielen kann. Die Mannschaft dürfe nicht zu sehr auf Sicherheit denken: “Den Mutigen gehört doch die Welt. Das will ich transportieren auf dem Trainingsplatz”, sagt Gross. “Es führt kein Weg daran vorbei, wir brauchen Punkte.”

Schalke hofft auf die Wende

Nach 14 Spielen hat Schalke nur deren vier: Es gab vier Unentschieden gegen Union Berlin, den VfB Stuttgart, bei Mainz 05 und beim FC Augsburg. Dennoch ist die Lage noch nicht aussichtslos: Mainz hat nur zwei Punkte mehr und bis zum Relegationsplatz (Bielefeld/ 10 Punkte) sind es sechs Zähler. Mainz spielt ebenfalls heute zu Hause gegen Frankfurt, Bielefeld erst am Sonntag gegen Hertha BSC.

Hoffenheim soll für Schalke die Wende werden: “Wir wollen dieses Heimspiel unter allen Umständen gewinnen”, sagt Gross. Der letzte Sieg in der Bundesliga ist nun beinahe ein Jahr her: Es war am 17. Januar 2020, als Schalke zu Hause ein 2:0 gegen Mönchengladbach gelang.

Hier geht es zum Live-Ticker: