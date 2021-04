Live! Demirbay tanzt Aydin aus - Schalke liegt zurück

Leverkusen. Bei Bayer Leverkusen hofft Schalke auf die Tore von Klaas-Jan Huntelaar. Ein U19-Verteidiger feiert sein Debüt. Der Live-Ticker.

Im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen hofft Schalke 04 auf die Tore von Klaas-Jan Huntelaar. Erstmals seit seiner Rückkehr von Ajax Amsterdam im Januar steht der 37 Jahre alte Niederländer in der Startelf der Königsblauen. Auf der Bank sitzt erstmals wieder Goncalo Paciencia nach seiner Knie-Operation im November. Dagegen hat es für Mark Uth und Salif Sané noch nicht zur Rückkehr in den Kader gereicht.

Im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Gladbach verändert Trainer Dimitrios Grammozis auf insgesamt vier Positionen. Neben Huntelaar beginnen auch Amine Harit, Benjamin Stambouli und Mehmet Can Aydin. Für den 19 Jahre alten Rechtsverteidiger, der für gewöhnlich noch in der U19 spielt, ist es das erste Bundesligaspiel.

Nicht im Kader stehen hingegen William (disziplinarische Gründe) und Shkodran Mustafi (sportliche Gründe). „Beide Spieler haben in der kommenden Woche die Gelegenheit, sich im Training wieder anzubieten“, teilten die Schalker mit.

Für Dimitrios Grammozis ist es das vierte Spiel mit Schalke, bisher hat die Mannschaft unter seiner Leitung noch kein Tor erzielt. 0:0 (gegen Mainz), 0:5 (in Wolfsburg) und 0:3 (gegen Mönchengladbach) lauten die Ergebnisse. In der gesamten Geschichte der Bundesliga sind vor Grammozis nur drei Trainer in ihren ersten drei Spielen ohne eigenes Tor geblieben: Christoph John (1. FC Köln, 2002), Jan Koczian (Eintracht Frankfurt, 2004) und Ramon Berndroth (Darmstadt 98, 2016). Vier torlose Spiele zum Start hat noch kein Trainer verbucht.

Sollte Schalke also auch in Leverkusen kein Tor schießen, würde Grammozis damit bereits einen Bundesliga-Negativrekord aufstellen.

Eine Negativ-Serie hat allerdings auch Bayer Leverkusen: Der letzte Heimsieg gelang am 6. Februar gegen den VfB Stuttgart (5:2), von den jüngsten acht Pflichtspielen wurde nur eines gewonnen (am 6. März mit 1:0 in Mönchengladbach). Deswegen musste Trainer Peter Bosz gehen, für den heute Hannes Wolf seine Premiere auf der Bayer-Bank feiert. (fs)

Hier geht's zum Live-Ticker: