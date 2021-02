Live! Schalke setzt direkt auf Bentaleb - Nastasic fehlt

Berlin. Schalke 04 will am Abend mit einem Auswärtsspiel bei Union Berlin die Aufholjagd starten. Hier geht es zum Live-Ticker.

Viele Chancen hat Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 nicht mehr, um mit einem Sieg im Abstiegskampf eine Aufholjagd zu starten – fast schon eine der letzten Gelegenheiten dafür ist das Auswärtsspiel beim Tabellenachten 1. FC Union Berlin (18.30 Uhr/Sky). Es wäre für die Königsblauen, die neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz haben, der erste Auswärtssieg seit dem 23. November 2019, als Schalke mit 2:1 in Bremen siegte.

Schalkes Trainer Christian Gross erwartet ein kampfbetontes Spiel mit vielen Kopfballduellen. „Der Ball wird nicht nur am Boden sein“, sagte der 66 Jahre alte Trainer. Vor allem das Verhalten bei Berliner Standardsituationen wird entscheidend sein – Union zählt zu den besten Mannschaften bei ruhenden Bällen, die Schalker sind die mit Abstand schlechteste. Gross fordert daher Mut und Entschlossenheit.

Die Königsblauen müssen auf sieben Spieler verzichten. Während Klaas-Jan Huntelaar und Mark Uth wohl in Kürze ins Training zurückkehren können, fehlen Goncalo Paciencia, Salif Sané, Steven Skrzybski und Kilian Ludewig noch länger. Kurzfristig steht auch Innenverteidiger Matija Nastasic nicht zur Verfügung. Den 27 Jahre alten Serben plagen Wadenprobleme.

In der Startelf setzt Trainer Christian Gross auf Nabil Bentaleb. Nachdem der 26 Jahre alte Algerier zuletzt suspendiert war, trainiert er seit einigen Tagen wieder mit den Profis - und steht direkt in der Startelf. Im offensiven Mittelfeld ersetzt Bentaleb den verletzten Mark Uth hinter der einzigen Spitze Matthew Hoppe. Für den ebenfalls verletzten Nastasic startet der Youngster Malick Thiaw in der Innenverteidigung. Neben ihm: Neuzugang Shkodran Mustafi.

So spielt Schalke:

Fährmann - Becker, Mustafi, Thiaw, Kolasinac - Stambouli, Serdar - William, Bentaleb, Harit - Hoppe.

Hier geht es zum Live-Ticker: