Live! 1:1! Frankfurt gleicht gegen Schalke aus

Gelsenkirchen. Im vorerst letzten Bundesliga-Heimspiel empfängt Schalke Frankfurt. Zusätzliche Sicherheitskräfte sichern das Stadion ab. Der Live-Ticker.

Zum letzten Mal für mindestens 15 Monate bestreitet Schalke 04 ein Heimspiel in der Bundesliga – und es ist ein brisantes: Der Gegner des seit Wochen feststehenden Absteigers ist Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky). Die Eintracht peilt einen Platz in der Champions League an und will Revier-Rivale Borussia Dortmund noch verdrängen.

Alles andere als ein Sieg der Frankfurter wäre deshalb eine Überraschung. Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis muss nach wie vor auf ein Dutzend Spieler verzichten. In seiner Startelf gibt es zwei Änderungen: Für den gesperrten Sead Kolasinac (fünfte Gelbe Karte) und Matthew Hoppe (Bank) beginnen Mehmet Can Aydin und Matthew Hoppe.

Für Grammozis geht es gegen Frankfurt auch um seinen Job

Für die Eintracht hatte Grammozis am Tag vor dem Spiel jede Menge Lob: „Die Eintracht ist eine Mannschaft, die viele Felder bespielen kann. Sie ist auf der einen Seite sehr aggressiv in den Zweikämpfen und sehr risikofreudig, was das Anlaufen betrifft. Oft spielen sie Mann gegen Mann, weil sie die Selbstverständlichkeit haben, das stemmen zu können. Sie haben aber auch sehr gute Fußballer in ihren Reihen, ob das Younes ist oder Kostic. Die können den Unterschied machen in einem Spiel.“

Für Grammozis geht es auch um den Job. Seine Bilanz als Trainer bisher ist niederschmetternd: ein Sieg, ein Unentschieden, sieben Niederlagen. Um sicher den Neuaufbau in der 2. Bundesliga leiten zu können, sollte Schalke noch Punkte holen. Und noch aus einem anderen Grund: Sollte die Schalker nicht gewinnen, wären sie der schlechteste Absteiger seit Einführung der Drei-Punkte-Regel.

Die Brisanz des Spiels zeigt auch die stark erhöhte Zahl an Sicherheitskräften vor dem Stadion: Befürchtet werden offenbar größere Fan-Ansammlungen.

So spielt Schalke gegen Eintracht Frankfurt

Fährmann – Becker, Sané, Mustafi – Aydin, Flick, Idrizi, Oczipka – Harit – Uth, Huntelaar.

Auf der Schalke-Bank

Langer (Torwart), Ludewig, Raman, Matriciani, Paciencia, Skrzybski, Schöpf, Hoppe, Pavlidis

Hier geht es zum Live-Ticker:

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04