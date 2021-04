Live! Schalke: Sead Kolasinac kehrt in die Startelf zurück

Freiburg. Gelingen Schalke zum ersten Mal seit anderthalb Jahren zwei Siege in Folge? S04 tritt am Samstag beim SC Freiburg an. Der Live-Ticker!

Es gab Zeiten, da wäre ein Platz im Tabellen-Mittelfeld am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga für Schalke 04 eine große, erdbebengleiche Katastrophe gewesen. Doch nun wäre das abgeschlagene, ja fast abgestiegene Schlusslicht froh, sich in der Position zu befinden, die gerade der kommende Gegner SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) einnimmt. Die Freiburger haben sieben Punkte Rückstand zu den Europa-League-Plätzen, aber bereits elf Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen. Für sie geht’s um nichts mehr, sie können die Saison in alle Ruhe ausklingen lassen – mit der Gewissheit, erstklassig zu bleiben.

Freiburgs Trainer Streich sieht "richtigen Geist" bei Schalke

Die Trainer schoben sich – wie das in der Liga so üblich ist – vor der Partie die Komplimente gegenseitig zu. Etwas überraschend mutete aber schon an, wie stark Freiburgs Trainer Christian Streich die Schalker redete – sein Team hat 24 Punkte mehr auf dem Konto und 22 Tore mehr geschossen. Trotzdem warnt Streich: „Die Schalker waren in dieser Saison noch nie so gut wie jetzt. Sie haben in Leverkusen gut gespielt und gegen Augsburg auch. Sie haben sich so gut gefunden wie in der ganzen Saison noch nicht. Und das sage ich nicht, weil wir gegen sie spielen, sondern weil ich die beiden Spiele gesehen habe. Das ist vom System her klar. Da ist ein richtiger Geist in der Mannschaft gewesen.“ Mit einem eindeutigen Spielverlauf rechnet Streich nicht: „Wir hatten zweimal kein Erfolgserlebnis, Schalke hatte Erfolgserlebnisse.“ Er könnte sich sogar vorstellen, dass Schalke sehr hoch und mutig presst.

Komplimente, die Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis gern hört. Eine Woche nach dem 1:0-Erfolg über den FC Augsburg hofft er auf den zweiten Sieg in Serie – zuletzt war Schalke das vor anderthalb Jahren gelungen. Den Tabellenrechner hat er noch nicht angeschmissen, die Rechnungen, wie Schalke doch noch das Wunder Klassenerhalt schaffen könnte, sind für ihn nicht mehr als Glaskugelleserei.

Grammozis baut Team auf einer Position um

Grammozis freut sich auf das Spiel im Schwarzwald-Stadion: „Der SC Freiburg spielt einen sehr schönen Fußball, hat einen ganz klaren Plan, einen überragenden Trainer. Innerhalb eines Spiels stellen sie taktisch um. Und zuletzt hat Freiburg mit Mönchengladbach eine Top-Mannschaft der Liga gut bespielt“, sagt er.

Seine Erfolgself aus dem Augsburg-Spiel ändert er auf einer Position: Kapitän Sead Kolasinac, vor einer Woche noch angeschlagen erst einmal auf der Bank, kehrt für Bastian Oczipka in die Anfangsformation zurück. Auf der Bank nimmt Offensivspieler Mark Uth Platz. Er hatte zuletzt zwei Monate lang aussetzen müssen.

So spielt Schalke 04 beim SC Freiburg

Fährmann – Becker, Stambouli, Thiaw – Aydin, Mascarell, Bozdogan, Kolasinac – Serdar, Harit – Huntelaar.

