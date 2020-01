Berlin. Hertha BSC und Schalke 04 eröffnen den 20. Bundesliga-Spieltag. S04-Trainer Wagner ändert seine Startelf auf drei Positionen. Der Live-Ticker.

Live! Schalke: Raman stürmt - McKennie vertritt Caligiuri

Es gibt viele Fragen vor der ersten Partie des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04 (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) - vor allem aus königsblauer Sicht: Wie hat das junge Schalke-Team die happige 0:5-Niederlage beim FC Bayern München vor einer Woche verpackt? Und: Wie gibt sich Torwart Alexander Nübel bei seiner Rückkehr ins Tor?

Wagner setzt im Tor auf Nübel

Schalke-Trainer David Wagner muss außer den Langzeitverletzten Salif Sané und Benjamin Stambouli Torwart Markus Schubert (Schmerzen an der Patellasehne) und Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny (krank) ersetzen. Für Schubert hält Nübel - aber auch ohne Verletzung wäre der zuletzt vier Spiele lang gesperrte Stammtorwart zurückgekehrt. Kenny, der erstmals in dieser Saison aussetzen muss, wird von Daniel Caligiuri vertreten. Den freien Platz im Mittelfeld nimmt Weston McKennie ein. Dritte Änderung in Schalkes Startelf: Benito Raman ersetzt im Sturm nach überstandener Erkrankung den in München schwachen Rabbi Matondo. Er wurde in München schmerzlich vermisst.

Die Hertha hatte bereits vor dem Anpfiff einen abwechslungsreichen Tag. Zunächst gab die Hertha Dennis Jastrzembski auf Leihbasis an den Bundesliga-Rivalen SC Paderborn ab. Dann folgte Stürmer Davie Selke, der zu Werder Bremen ab. Und dann verkündeten die Berliner auch noch die Verpflichtung von Stürmer Matheus Cunha (RB Leipzig) - einen Tag zuvor hatte Hertha bereits Krzystof Piatek (AC Mailand) geholt.

Piatek hat es schon ins 20-Mann-Aufgebot der Berliner geschafft. Er sitzt aber erst einmal auf der Bank.

So spielen Schalke und Hertha

Hertha: Jarstein - Klünter, Boyata, Torunarigha, Mittelstädte - Skjelbred, Ascacibar - Wolf, Grujic, Dilrosun - Lukebakio. Trainer: Klinsmann

Schalke: Nübel - Caligiuri, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - McKennie, Serdar - Harit - Gregoritsch, Raman. Trainer: Wagner

