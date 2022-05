Schalke: Ouwejan, Bülter und Thiaw gegen St. Pauli bereit

Gelsenkirchen. Schalke könnte am Samstag den Aufstieg in die Bundesliga klar machen. Dazu muss auch ein Sieg gegen St. Pauli her. So sieht es personell aus.

Bei Zweitliga-Spitzenreiter FC Schalke 04 wird der Sekt vorsichtshalber schon mal kalt gestellt. Die Euphorie in Gelsenkirchen kennt vor dem Heimspiel gegen den corona-dezimierten FC St. Pauli (Samstag/20.30 Uhr) keine Grenzen, die Bundesliga-Rückkehr ist nach sechs Siegen aus den vergangenen sieben Partien inzwischen fest eingeplant. Gewinnt Darmstadt bei den seit elf Spielen ungeschlagenen Düsseldorfern nicht, könnte mit einem eigenen Sieg schon am Samstagabend der Aufstieg gefeiert werden.

Doch die Situation ist tückisch: Das Fünf-Punkte-Polster auf den vierten Platz gibt zwar enorme Sicherheit, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt aber lediglich zwei Zähler. Klar ist: Allen Schalke-Fans steht ein nervenaufreibendes Finish bevor. Vor dem Kracher gegen den FC St. Pauli haben Trainer Mike Büskens und Sportdirektor Rouven Schröder an diesem Donnerstag ab 14:30 Uhr Stellung bezogen.

Schalke-Gegner FC St. Pauli hat Corona-Probleme

Büskens sprach über eine "gute Energie" in dieser Trainingswoche mit einem vollen Kader. Personell sieht es gut aus bei den Königsblauen. Thomas Ouwejan, Marius Bülter und Malick Thiaw trainierten normal und stehen am Samstag bereit, sagte der Schalke-Trainer. Seine Mannschaft trifft auf einen ersatzgeschwächten Gegner. Ein Corona-Ausbruch macht den Hamburgern zu schaffen. Wie viele der zehn von Covid-19 betroffenen Profis, die sich rechtzeitig vor der Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) frei testen könnten, für den Kader in Betracht kommen, ist noch offen.

Für Schalke-Trainer Mike Büskens ist das kein Grund, den Gegner zu unterschätzen: "Das ist ein richtig gutes Team, das weiß: Wollen sie eingreifen ins Aufstiegsrennen, müssen sie gewinnen."

Die Schalke-PK vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli gibt es hier im Live-Ticker:

14:58 Uhr: Und damit endet die PK auf Schalke. Wir danken für Ihr Interesse. Mehr Infos und Berichte gibt es gleich auf diesem Portal.

14:57 Uhr: Büskens zum Finale der Schalker U17 am Sonntag: "Das Trainerteam und die Mannschaft machen einen hervorragenden Job. Ob wir dabei sein werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Stand jetzt haben wir Training."

14:55 Uhr: Schröder über mögliche Verabschiedungen: "Wir konzentrieren uns auf St. Pauli. Das wird ein sehr schweres Spiel."

14:53 Uhr: Schröder über Zugang Ibrahima Cissé: "Man sollte ihm nicht zu viel aufbürden, dass er ein Nachfolger von irgendwem werden sollte. Er passt zu 100 Prozent in diese Gruppe."

14:51 Uhr: Schalke-Trainer Büskens weiter: "Du siehst, wie die Jungs den Verein leben, auch wenn der Kader so neu zusammengestellt wurde. Vor einem Jahr haben wir dunkle Momente erlebt, die ich mir nie hätte vorstellen können."

14:49 Uhr: Büskens: "Ich glaube Rouven tut uns ganz gut - und das sage ich nicht, weil ich mir irgendwas erhoffe." Danach lachen beide herzhaft. Büskens weiter: "Ich glaube, die Beendigung des Gazprom-Deals war sehr wichtig."

14:48 Uhr: Büskens über die aktuelle Stimmung: "Ich bin mehr als mein halbes Leben diesem Klub sehr verbunden - deshalb bedeutet es mir wahnsinnig viel, was hier passiert. Jeder hat hart gearbeitet, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen."

14:46 Uhr: Büskens über das Treffen der Eurofighter: "Ich bin Null in diese Abläufe eingeplant. Dafür habe ich gerade auch keinen Kopf für. Nach dem Spiel wird man sehen, wie lange man sich sieht."

14:45 Uhr: Büskens über das Spiel Fortuna Düsseldorf - Darmstadt 98 am Freitagabend: "Düsseldorf wird sich unabhängig von meiner Vergangenheit voll reinhängen."

14:44 Uhr: Büskens über den Verlauf des Samstags: "Wir werden am Vormittag aktivieren - das kann ein Spaziergang sein, eine leichte Einheit."

14:43 Uhr: Büskens über das Mannschafts-Frühstück: "Nicht zu groß machen. Bei uns passieren manchmal Sachen, die nicht rauskommen, wo wir uns auch außerhalb des Platzes bewegt haben. Wir hatten jetzt die Zeit, etwas anders zu machen, ohne das Training zu vernachlässigen."

Große Emotionen auf Schalke: Trainer Mike Büskens (l.) und Sportdirektor Rouven Schröder können an diesem Wochenende aufsteigen. Foto: firo

14:42 Uhr: Büskens zum Personal: "Ouwejan, Bülter und Thiaw trainieren normal und stehen am Samstag bereit." Auf eine Nachfrage zu Salif Sanés Trainingsleistung geht er nicht speziell ein.

14:41 Uhr: Büskens über den FC St. Pauli: "Das ist ein richtig gutes Team, das weiß: Wollen sie eingreifen ins Aufstiegsrennen, müssen sie gewinnen."

14:39 Uhr Schröder: "Uns ist in der ganzen Liga nichts zugeflogen. Wir hatten Höhen und Tiefen und haben uns alles hart erarbeitet. Bei Siegen und Niederlagen bleiben wir sachlich. Wir nehmen die Euphorie auf, bleiben intern aber ganz ruhig. Der Trainer wird die richtige Balance finden, um Samstag Gas zu geben."

14:38 Uhr: Büskens über die Trainingswoche: "Wir haben die Woche etwas gebrochen, waren zusammen als Staff, als Mannschaft frühstücken. Danach haben die Jungs individuell trainiert, sofern Bedarf bestand."

News und Hintergründe zu Schalke 04

14:36 Uhr: Rouven Schröder über die Austragung des Spiels Schalke - St. Pauli und den Kontakt und die Corona-Fälle bei den Hamburgern: "Es war ein kollegiales Miteinander. Keiner sollte glauben, dass eine Mannschaft kommt, die uns zu irgendwas gratulieren will. Es wird keine Rumpfelf kommen."

14:36 Uhr: Büskens spricht über eine "gute Energie" in dieser Trainingswoche mit einem vollen Kader.

14:35 Uhr: Mit ein paar Minuten Verspätung geht es los. Schalke-Trainer Mike Büskens ergreift das Wort.

14:30 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen aus Gelsenkirchen. Gleich startet die Pressekonferenz auf Schalke.

