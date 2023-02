Live! Schalke-PK mit Thomas Reis vor dem Kellerduell gegen den VfB Stuttgart

Gelsenkirchen. Schalke 04 steht unter Druck. Am Samstag trifft der Tabellenletzte im Kellerduell auf den VfB Stuttgart. Thomas Reis äußert sich heute zum Spiel.

Beim Bundesliga-Tabellenletzten FC Schalke 04 wachsen vor dem richtungweisenden Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten VfB Stuttgart wieder die Personalsorgen. Die Außenverteidiger Cedric Brunner (Nasenbeinbruch), Jere Uronen und Thomas Ouwejan (beide muskuläre Probleme) sowie Offensivspieler Tim Skarke (Fußprellung) konnten am Mittwoch gar nicht oder nur individuell trainieren. Außerdem musste U21-Nationalspieler Tom Krauß die Übungseinheit abbrechen, nachdem er mit dem Knöchel umgeknickt war.

Nach vier torlosen Unentschieden in Folge müssen am Samstag (18:30 Uhr, Sky) wieder Tore und drei Punkte her. Doch wie geht Schalke dieses Spiel an und welche Profis stehen Thomas Reis zur Verfügung? Diesen Fragen wird sich der S04-Trainer heute bei der Pressekonferenz vor dem Abstiegskracher stellen. Reis sitzt ab 12:30 Uhr auf dem Podium. Wir berichten live.

Schalke-PK: Der Live-Ticker vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart

Teammanager Gerald Asamoah zeigte sich vor dem Kellerduell „sehr optimistisch“. Mit Blick auf das 0:0 beim Tabellendritten Union Berlin meinte der Ex-Nationalspieler: „Wenn wir so auftreten wie in den letzten Spielen, sehe ich sehr gute Chancen.“

Im Abstiegskampf kommt den nächsten beiden Partien gegen Stuttgart und eine Woche später beim VfL Bochum vorentscheidende Bedeutung zu. „Jeder weiß, dass wir gewinnen müssen“, sagte Asamoah, „ich hoffe, dass die Jungs trotzdem nicht gelähmt sind, der Druck ist immer da.“

Mehr News zum FC Schalke 04

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04