Live! Schalke-PK: Das sagt Thomas Reis vor der Rückkehr zum VfL Bochum

Es ist mehr als nur ein normales Bundesligaspiel. Wenn am Samstag der VfL Bochum und der FC Schalke 04 im kleinen Revierderby aufeinandertreffen, dann geht es um viele Emotionen, unfassbar wichtige Punkte im Abstiegskampf und darum, Trends zu bestätigen oder zu durchbrechen. Ist das Spiel also schon ein Endspiel um den Klassenerhalt? VfL-Cheftrainer Thomas Letsch stellt sich den Fragen von unserem VfL-Reporter Ralf Ritter und Moderator Timo Düngen. Viel Spaß!

Gelsenkirchen. Am Samstag kehrt Thomas Reis mit Schalke 04 zum VfL Bochum zurück. Heute spricht er bei der S04-PK über das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.

Wenn der VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr, Sky) auf den FC Schalke 04 trifft, steht eine Person im Mittelpunkt: S04-Trainer Thomas Reis. Acht Jahre spielte er als Profi für den VfL und war von 2019 bis 2022 Cheftrainer an der Castroper Straße. Er führte den Klub 2021 zurück in die Bundesliga, nach einer Serie von sechs Niederlagen im vergangenen September musste er aber gehen. Bereits im Oktober übernahm Reis dann den Trainerposten beim Rivalen Schalke 04. Diesen wollte er schon im Sommer bekleiden, was er später abstritt. Der Großteil der Bochumer Fans hat dem 49-Jährigen die Umstände um seinen Wechsel nicht verziehen. Nun kehrt er erstmals nach Bochum zurück.

Haben Sie schon in unseren WAZ-Podcast reingehört? In fußball inside gibt es jede Woche die neusten Infos zu unseren großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Hören Sie jetzt die aktuelle Folge

Schalke: Thomas Reis mit S04 seit fünf Spielen ungeschlagen

Sportlich sieht es für die Schalker wieder besser aus. Unter Reis ist Schalke seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen: Einer Serie von vier torlosen Unentschieden folgte zuletzt der Sieg gegen den VfB Stuttgart (2:1). Schlusslicht Schalke liegt damit nur noch drei Punkte hinter dem VfL Bochum, der Vorletzter ist. Heute wird Thomas Reis über die Ausgangslage, das Personal und über seine brisante Rückkehr sprechen. Reis sitzt ab 12:30 Uhr bei der Schalke-PK auf dem Podium. Wir sind live dabei.

Thomas Reis kehrt am Samstag als Schalke-Trainer zum VfL Bochum zurück. Foto: Getty

Schalke-PK: Der Live-Ticker zur Derby-Pressekonferenz mit Thomas Reis

Beim VfL Bochum hofft man auf eine künftige Entspannung der Beziehungen zu Ex-Trainer Thomas Reis - sieht die Zeit dafür vor dem Derby gegen Schalke 04 aber noch nicht gekommen. „Ich denke, dass sich auf den Rängen viele Emotionen auch auf ihn fokussieren“, sagte Kaenzig, Sprecher der Bochumer Geschäftsführung, im Interview mit dieser Redaktion.

Kaenzig wünsche sich, „dass irgendwann mal keine Giftpfeile mehr fliegen. Dass wir so weit kommen, dass sich alle aussprechen und Frieden schließen. Vor dem Derby ist das sicherlich schwierig.“

VfL Bochum: Thomas Letsch verteidigt Schalke-Trainer Thomas Reis

Thomas Letsch hat seinen Trainerkollegen Thomas Reis in Schutz genommen. "Es sind ein paar Dinge passiert, die vor meiner Zeit sind, die ich auch nicht kommentieren möchte. Was aber festzuhalten ist: Thomas Reis hat einen tollen Job gemacht beim VfL Bochum mit dem Aufstieg in die Bundesliga und im ersten Jahr dort. Das sollten die Leute auch nicht vergessen", sagte Letsch in unserem Podcast fußball inside.

VfL Bochum gegen Schalke: Mehr Artikel zum Kellerduell

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04