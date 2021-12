Schalke: Personalsorgen in der Offensive - auch Bülter fehlt

Gelsenkirchen. Für Schalke steht am Samstag das Topspiel beim FC St. Pauli an. Dabei muss Schalke 04 auf zahlreiche Spieler verzichten.

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 43-Jährige befindet sich in häuslicher Isolation, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte. Grammozis hatte in dieser Woche wegen erkältungsähnlicher Symptome bereits die komplette Trainingswoche seiner Mannschaft verpasst. Vor dem positiven Abstrich, der am Donnerstag erfolgte, hatte es sowohl positive als auch negative Befunde gegeben. Grammozis hat laut dem FC Schalke 04 seit dem 5:2-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen den SV Sandhausen keinen Kontakt mehr zur Mannschaft gehabt.

Schalke 04: Sven Piepenbrock übernimmt für Grammozis

Der Revierclub hatte bereits am Donnerstag bekanntgegeben, dass Grammozis die Mannschaft bei der Auswärtspartie beim FC St. Pauli an diesem Samstag nicht betreuen könne. Er wird von seinem Assistenten Sven Piepenbrock vertreten. Am Hamburger Millerntor (20.30 Uhr/Sky und Sport1) kommt es zu einem Duell ohne Cheftrainer: Wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion kann auch St. Paulis Coach Timo Schultz wie schon am vergangenen Wochenende in Nürnberg nicht auf der Bank sitzen.

Sven Piepenbrock hat sich an diesem Freitag auf einer Pressekonferenz den Medien gestellt. Hier gibt es den Ticker zum Lesen. (fs)

Die Schalke-PK im Live-Ticker:

13.55 Uhr | Das war's, die Pressekonferenz ist beendet. Festzuhalten bleibt, dass Schalke mit großen Personalproblemen nach St. Pauli reist. Gerade in der Offensive fehlen Grammozis-Vertreter Piepenbrock zahlreiche Spieler. Marvin Pieringer ist der letzte verbliebene fitte Profi-Angreifer im Kader. In Hamburg werden deshalb zwei Spieler aus der Knappenschmiede dabei sein.

13.52 Uhr | Piepenbrock: "In meine Gefühlswelt konnte ich noch gar nicht so richtig hineinhorchen. Ich glaube es macht für mich keinen großen Unterschied, ob ich nun vorne sitze oder nicht. Wichtig ist einfach, dass wir ein gutes Spiel machen. Freude ist immer da. Das ist der Antrieb dafür, dass wir es hier alle machen."

13.51 Uhr | Piepenbrock: "2014 im Sommer hat Dimi seine Trainertätigkeit in Bochum aufgenommen, da sind wir zusammengekommen. Auch als ich in Hannover war, hatten wir sehr guten Kontakt und uns immer wieder getroffen. 2019 haben wir uns dann wieder in Darmstadt getroffen."

13.50 Uhr | Piepenbrock: "Die Zulassung der Zuschauer ist eine Sache der Stadt Hamburg."

13.48 Uhr | Piepenbrock: "Ich habe ein gutes und enges Verhältnis zu Mike. Wir verbringen mehr Zeit zusammen als mit unseren Familien. Das komplette Team ist eng, wie ein große Familie. Aber ich stehe jetzt morgen da, doch vielleicht steht auch Buyo mal vorne."

13.47 Uhr | Piepenbrock: "Ich würde mich als sehr emotional beschreiben. Alles andere sollen andere beurteilen."

13.45 Uhr | Piepenbrock: "Danny Latza macht sich gut im Training, arbeitet viel. Und vor allem ein Leader und wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Ich sehe ihn auf einem guten Level."

13.44 Uhr | Piepenbrock: "So hoch habe ich nicht gekickt, dass es in irgendwelchen Datenbanken stehen könnte. Ich habe in Oberhausen in Bezirksliga und Landesliga gespielt."

13.44 Uhr | Piepenbrock: "Rodrigo freut sich riesig auf das Spiel. Er ist in stetigem Kontakt mit seinen ehemaligen Mitspielern. Er ist total heiß und allgemein in einem guten Aufwärtstrend. Diese Freude steckt auch die anderen Jungs an."

13.42 Uhr | Piepenbrock: "In jeder Mannschaft, in der Simon fehlt, fehlen die Tore. Er selbst ist sehr traurig, dass er nicht dabei sein kann. Doch wir sind optimistisch, dass er im Januar wieder dabei sein kann."

13.41 Uhr | Piepenbrock: "St. Pauli steht zurecht oben. Sie sind spielstark und zeichnen sich durch viele Einzelspieler auf. In der letzten Saison waren sie noch im Abstiegskampf, doch es ist lobenswert, dass der Verein die Ruhe behalten hat. Trainer Timo Schulz hat die Ruhe bewahrt und aus der Mannschaft das ausgeholt, was in ihr steckt. Es wartet ein guter Gegner auf uns, aber wir brauchen uns nicht verstecken."

13.40 Uhr | Piepenbrock: "Wir haben den Rufat Dadashov aus der U23 mit dabei im Kader und auch Keke Topp aus der U19 wird dabei sein"

13.36 Uhr | Piepenbrock: "Dome ist zurück auf dem Platz. Er hat gut trainieren können. Wenn wir ihn brauchen, wird er uns helfen können. Weiterhin ausfallen werden Michi Langer und Salif Sané. Florian Flick wird auch fehlen, er hat sich eine Risswunde zugezogen und musste genäht werden. Auch Darko Churlinov hat zu große Schmerzen in seiner Schulter. Marius Bülter wird es auch nicht schaffen. Es gab auffällige Werte in seinen Blutwerten. Marc Rzatkowski hat sich über nacht einen Infekt zugezogen und wird auch fehlen. Beide sind aber negativ PCR-getestet. Es ist eine lange Liste, doch wir krempeln die Arme hoch und werden die Situation annehmen."

13.35 Uhr | Piepenbrock: "Dimi wird über Handy mit Matze Kreuzer in Kontakt sein. Von dort werden die Informationen an mich weitergegeben werden. Video-Schalten machen wir nicht. Wir wollen fokussiert bleiben und beim Spiel bleiben."

13.34 Uhr | Piepenbrock: "Neu ist, dass ich hier sitze und nicht beim Mittagessen bin (lacht). Trainingsplanung war alles virtuell, nicht im Büro. Das war weniger neu. In meinem Rhythmus hat sich wenig verändert."

13:32 Uhr: | Piepenbrock: "Ich möchte von Dimi alle lieb grüßen. Ihm geht es den Umständen entsprechend. Die Jungs waren fokussiert mit den Sieg gegen Sandhausen im Rücken. Sie sind motiviert und fokussiert, es war nicht zu merken, dass jemand gefehlt hat."

13.30 Uhr: Los geht's Sven Piepenbrock nimmt auf dem Podium Platz. Ein Spieler ist dieses Mal nicht dabei - anders als in den vergangenen Wochen.

