Live! 1:1! Ein Standard - Hertha gleicht gegen Schalke aus

Gelsenkirchen. In einem Nachholspiel trifft Schalke 04 auf Hertha BSC. Die Königsblauen müssen auf 14 Spieler verzichten. Der Live-Ticker.

Nicht einmal die bedeutungslosen letzten Saisonspiele kann das bereits abgestiegene Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 in Ruhe über die Bühne bringen: Vor dem Nachholspiel gegen Hertha BSC (Mittwoch, 18 Uhr/Sky) meldeten die Königsblauen, dass drei Spieler an Covid-19 erkrankt sind und vier Profis in Quarantäne mussten. Außerdem fehlen sechs Langzeitverletzte und der gelbgesperrte Mark Uth. Dennoch wird gespielt – und Trainer Dimitrios Grammozis hat noch elf Mann gefunden.

Schalke mit dem 40. Spieler in dieser Saison

Als 40. Spieler in dieser Saison – Bundesliga-Rekord – setzt Grammozis den 23-jährigen Blendi Idrizi ein. Der offensive Mittelfeldspieler ist Stammspieler in der U23, kam in der aktuellen Regionalligasaison auf 31 Spiele (sechs Tore). Sein zweites Bundesligaspiel bestreitet Florian Flick, der beim 2:4 in Hoffenheim vor fünf Tagen debütiert hatte. In der Abwehr setzt Grammozis auf Erfahrung – vor Ralf Fährmann bilden Salif Sané, Shkodran Mustafi und Bastian Oczipka die Dreierkette.

Nach drei Niederlagen in Folge wird es für Schalke angesichts der Personalnot schwer, noch einmal den Turnaround zu schaffen. Grammozis sagte am Tag vor dem Spiel: „Wir werden mit den Spielern eine Strategie herausarbeiten, damit wir gegen Hertha ein gutes Spiel absolvieren. Wir wissen selbst, dass wir ein anderes Gesicht als das, was wir in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim gezeigt haben, zeigen müssen.“

Die Hertha, selbst noch stark abstiegsgefährdet, ließ sich vom Schalker Theater nicht beeindrucken. Sagt jedenfalls Trainer Pal Dardai: „Wir sind vorbereitet. Ich habe Vertrauen in meine Spieler. Wir haben unseren Plan im Kopf.“

So spielt Schalke gegen Hertha BSC

Fährmann – Mustafi, Sané, Oczipka – Becker, Flick, Kolasinac – Idrizi, Harit – Hoppe, Huntelaar.

Ersatzbank: Rönnow (Tor), Ludewig, Raman, Paciencia, Ezeh, Skrzybski, Schöpf, Pavlidis

