Live-Ticker Live! 1:0! Raman bringt Schalke gegen Union in Führung

Gelsenkirchen. Schalkes Trainer David Wagner ändert seine Startelf im Spiel gegen Union Berlin auf einer Position - weil Mark Uth verletzt ist. Der Live-Ticker.

Zum ersten und bisher einzigen Mal trafen der FC Schalke 04 und der 1. FC Union Berlin in einem Pflichtspiel am 26. Mai 2001 aufeinander. Für die Königsblauen spielten noch Ebbe Sand, Jiri Nemec und Andreas Möller, für Union Berlin Jens Tschiedel, Daniel Ernemann und Chibuike Okeke. Schalke gewann das DFB-Pokalfinale durch zwei Tore von Jörg Böhme mit 2:0.

Knapp 18 1/2 Jahre später heißen die Spieler nicht mehr Sand, Nemec, Tschiedel und Ernemann. Und diesmal trifft Schalke nicht im DFB-Pokal, sondern in der Fußball-Bundesliga auf die Eisernen, die ihr erstes Erstliga-Jahr überhaupt spielen.

Schalke zeigt viel Respekt vor Union Berlin

Ist Schalke deshalb automatisch der Favorit? Nein! Schalke steht zwar in der Tabelle vor Union - aber nur in der Tabelle der kompletten zwölf Spieltage. Wenn nur die vergangenen fünf Spiele zählen würden, wäre Union Berlin Spitzenreiter. Der Aufsteiger, der momentan ganz frei aufspielen kann, besiegte in der Bundesliga Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, siegte zudem im DFB-Pokal beim SC Freiburg. „Das ist aktuell die stärkste Mannschaft der Bundesliga“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider im Gespräch mit dieser Zeitung.

Wagner vertraut weitgehend der Elf aus dem Bremen-Spiel

Schalkes Trainer David Wagner muss auf Stürmer Mark Uth (Adduktorenprobleme) verzichten. Etwas überraschend: Für Uth rückt nicht Guido Burgstaller in die erste Elf, sondern Weston McKennie. Sonst gibt es im Vergleich zum 2:1-Erfolg bei Werder Bremen keine Änderung bei den Königsblauen.

Offensive Alternativen hat Wagner auf der Bank genug: Guido Burgstaller, Fabian Reese und Ahmed Kutucu kann er einwechseln. Nur einer fehlt im Kader: der ehemalige Union-Spieler Steven Skrzybski.

So spielt Schalke

Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell, McKennie - Caligiuri, Serdar - Harit - Raman.

