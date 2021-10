Live! Latza zurück in der Schalker Startelf - vier Wechsel

Heidenheim. Nur drei Tage nach dem 0:1 bei 1860 München im Pokal steht das nächste Spiel für Schalke an. Es geht nach Heidenheim. Der Live-Ticker.

Auf dem Papier ist die Sache eigentlich klar – auf der einen Seite der 1. FC Heidenheim, eine graue Maus der 2. Bundesliga, auf der anderen Seite der große Tanker FC Schalke 04. Auf der einen Seite der Elfte, auf der anderen der Dritte. Auf der einen Seite eine Mannschaft, die drei Spiele in Folge verloren hat, auf der anderen eine, die viermal hintereinander ohne Gegentor gewonnen hat. Alles so einfach, wenn Heidenheim und S04 aufeinander treffen (18.30 Uhr/Sky)? Nein, so leicht ist das nicht.

Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis warnt inständig vor den Heidenheimern, die vor anderthalb Jahren beinahe in die Bundesliga aufgestiegen waren und vor allem für sehr viel Physis stehen. Grammozis erwartet „viel Intensität und Laufarbeit“ beim Gegner. Und er sagt: „Das ist eine Mannschaft, die auch nach klaren Rückständen weiter marschiert. Sie hat Mentalität und Power, weicht keinen Millimeter zurück. Das wird sehr intensiv.“ Und für seinen Trainerkollegen Frank Schmidt, der Heidenheim vor über 14 Jahren übernahm, hat er viel Lob übrig: „Frank Schmidt macht Jahr für Jahr einen tollen Job. Man sieht, wie wichtig es für diesen Verein ist, Kontinuität auf dieser Position zu haben. Die Heidenheimer wissen genau, welche Spielertypen sie brauchen, damit sie ihre Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen, auf den Platz bringen.“

Torjäger Simon Terodde kehrt bei Schalke zurück

Nach Angaben von Grammozis hat sein Team die 0:1-Niederlage im DFB-Pokal beim Drittligisten 1860 München am Dienstagabend abgeschüttelt. „Wir haben das Ding relativ schnell aufgearbeitet und nach vorn geschaut“, erzählte Grammozis. Schalkes Profis blieben im Süden, trainierten zunächst in München, halten sich seit Donnerstagmorgen in der malerischen Ostalb auf. Vor allem die Leistung in der zweiten Halbzeit, als Schalke nach einer Roten Karte für Malick Thiaw in Unterzahl spielen musste, macht Grammozis Mut. „In Unterzahl haben wir in München ein besseres Spiel gemacht, waren mutiger als mit elf Mann“, sagt der Trainer.

Vier Änderungen gibt es in der Startelf: Torwart Martin Fraisl, Außenverteidiger und Thomas Ouwejan sowie Top-Torjäger Simon Terodde kehren zurück, nachdem sie in München geschont wurden. Kapitän Danny Latza feiert im zentralen Mittelfeld nach dreimonatiger Pause sein Startelf-Comeback. Auf die Bank müssen Ralf Fährmann, Darko Churlinov, Yaroslav Mikhailov und Marvin Pieringer.

So spielt Schalke in Heidenheim

Fraisl – Thiaw, Itakura, Kaminski – Ranftl, Palsson, Ouwejan – Latza, Zalazar – Terodde, Bülter.

