Live! 1:0! Schalke schont die Besten, 1860 München dominiert

München. Schalke 04 tritt in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten 1860 München an. Die Aufstellung überrascht. Hier ist unser Ticker.

Vorhang auf für die zweite Runde im DFB-Pokal! Zweitligist FC Schalke 04 ist im Traditionsduell beim Drittligisten 1860 München im Stadion an der Grünwalder Straße gefordert (18.30 Uhr/Sky). Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis wählt eine riskante Formation: Er verzichtet auf seine drei besten Spieler. Das überrascht ein wenig, da Grammozis angekündigt hatte, nicht zu experimentieren und nicht auf Schlüsselpositionen zu rotieren.

Torwart Martin Fraisl, der in den vergangenen vier Zweitliga-Spielen ohne Gegentor blieb, sitzt auf der Bank. Ralf Fährmann, der als Nummer eins in die Saison gegangen war und auch beim 4:1-Sieg in der ersten Runde beim Sechstligisten FC 08 Villingen im Tor bekommt, erhält eine Bewährungschance. Für Fährmann ist das auch eine Belohnung für Trainingsfleiß. Grammozis hat vor dem Spiel im Interview bei Sky klar betont, dass sich der Torwartwechsel auf das Pokalspiel beschränkt: "Ralf hat sich den Einsatz verdient. Es ist eine Chance. Aber am Freitag wird Martin wieder spielen."

Thomas Ouwejan, der in der Liga ein Tor erzielte und sechs Treffer vorlegte, bekommt ebenso eine Pause wie Zweitliga-Rekordschütze Simon Terodde. Beide sollen sich für die wichtigen Aufgaben in der Liga schonen und nur eingesetzt werden, falls es nicht läuft. Gleiches gilt für Kapitän Danny Latza, der Spielpraxis benötigt – diese aber nicht im Pokal bekommt.

Für Ouwejan und Terodde rücken Darko Churlinov und Marvin Pieringer ins Team. Mittelfeldspieler Churlinov, Leihgabe vom VfB Stuttgart, ist gut in Form. Im Trikot der nordmazedonischen Nationalmannschaft erzielte er zuletzt seine ersten Länderspieltore. Pieringer ist Schalkes Stürmer Nummer drei. Er wartet noch auf seinen ersten Treffer und bildet ein Duo mit Marius Bülter.

Das Stadion an der Grünwalder Straße vor dem Pokalspiel zwischen 1860 München und Schalke 04. Foto: Getty

Ein Sieg wäre für S04 nicht nur aus sportlichen Gründen wichtig. Für den Einzug ins Achtelfinale gibt es eine sechsstellige Prämie. Auch deshalb überrascht Grammozis‘ Aufstellung.

So spielt Schalke gegen 1860 München

Fährmann – Thiaw, Itakura, Kaminski – Ranftl, Palsson, Churlinov – Zalazar, Mikhailov – Bülter, Pieringer.

