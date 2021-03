Live! Schalke gerät in Rückstand - Gladbachs Stindl trifft

Gelsenkirchen. Krisengipfel in der Bundesliga: Schalke spielt gegen Gladbach. Klaas-Jan Huntelaar sitzt auf der Bank. Die Partie im Live-Ticker.

Was der Fernsehsender Sky als Topspiel bezeichnet, ist an diesem Samstagabend (18.30 Uhr) ein Krisengipfel: Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 tritt gegen den Tabellenzehnten Borussia Mönchengladbach an. Es ist das dritte Spiel der Königsblauen unter der Leitung von Dimitrios Grammozis. Im Vergleich zum 0:5-Debakel der Vorwoche beim VfL Wolfsburg hat der Trainer zwei Wechsel in seiner Startelf vorgenommen.

Omar Mascarell und Matthew Hoppe spielen von Beginn an, dafür sitzen Alessandro Schöpf und Amine Harit auf der Bank. Unter den Reservisten ist auch Klaas-Jan Huntelaar, der seinen bisher einzigen Einsatz nach seiner Schalke-Rückkehr am 30. Januar im Spiel bei Werder Bremen (1:1) hatte. Anschließend fiel der Stürmer wieder verletzungsbedingt aus.

Der FC Schalke, der nach der Absage von Ralf Rangnick am Samstag weiter einen neuen Sportvorstand suchen muss, gewann zuletzt am 9. Januar (4:0 gegen die TSG Hoffenheim). Gladbach hat seit der Ankündigung von Trainer Marco Rose, im Sommer zu Borussia Dortmund zu wechseln, alle sieben Pflichtspiele verloren. Mit einer weiteren Pleite würde der 44-Jährige den Klub-Negativrekord von Wolf Werner einstellen, der 1989 acht Spiele in Serie verlor.

Nach dem Achtelfinal-Aus am Dienstag in der Champions League gegen Manchester City (0:2) gibt es zwei Änderungen in der Startformation der Borussia. Im defensiven Mittelfeld beginnt Christoph Kramer, als Sturmspitze kommt wieder Alassane Pléa zum Einsatz. Denis Zakaria und der Ex-Schalker Breel Embolo sitzen zunächst auf der Bank.

Gladbach liegt fünf Punkte hinter Rang sieben, der eine Teilnahme an der neuen Europa Conference League ermöglichen könnte. „Die Partie auf Schalke werden wir mit großer Energie und Vertrauen in unsere Fähigkeiten angehen“, sagte Rose: „Wir wollen für uns endlich mal wieder ein positives Ergebnis holen.“

So spielen Schalke und Gladbach:

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Pléa

Schalke Schalke: Rönnow - Becker, Mustafi, Thiaw - William, Kolasinac, Mascarell, Calhanoglu - Serdar – Hoppe, Raman

Hier geht's zum Live-Ticker: