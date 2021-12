Live! Schalke gegen VfL Bochum - das U19-Derby im Ticker

Gelsenkirchen. Im letzten Spiel des Jahres geht es für die Schalker U19 um viel: Ein Sieg im Derby gegen Bochum muss her, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Zum Revierderby treffen sich heute in der A-Junioren-Bundesliga der FC Schalke 04 und der VfL Bochum. Anstoß ist um 11 Uhr. Nach zuletzt drei Partien ohne Sieg will die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert in ihrem letzten Spiel des Jahres 2021 dafür sorgen, dass sie im Rennen um die begehrten ersten beiden Tabellenplätze bleibt, die zur Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft berechtigen.

Im Vergleich zum vergangenen Sonntag, als es ein 1:1 bei Borussia Mönchengladbach gegeben hat, gibt es in der Startelf nur eine Veränderung: U-18-Nationalspieler Semin Kojic stürmt für Keke Topp, der am Samstag beim 1:2 der Profis in der 2. Bundesliga bei Spitzenreiter FC St. Pauli in der 81. Minute für Rufat Dadashov eingewechselt worden ist. Der 17-Jährige gehört aber zu den sieben Ersatzspielern.

Es sind fünf Grad. Leichter Nieselregen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04