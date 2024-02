Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 ist am Samstag (13 Uhr) im Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig gefordert. Der Live-Ticker zum Zweitliga-Spiel.

Die Rückrunde der 2. Bundesliga hat gerade erst begonnen, da kriselt es schon wieder beim FC Schalke 04. Mit zwei Niederlagen starteten die Königsblauen ins neue Jahr und stürzten auf den 15. Tabellenplatz ab. Und daher liegt ordentlich Druck auf dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am heutigen Samstag (13 Uhr). Die Niedersachsen stehen punktgleich hinter S04, könnten dafür sorgen, dass die Gelsenkirchener bei einer Niederlage bis auf einen direkten Abstiegsplatz abstürzen. Selbstvertrauen bringt Braunschweig jedenfalls mit: Mit vier Siegen in Serie ist der Glaube an den Klassenerhalt beim Team von Trainer Daniel Scherning zurück.

FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig: Das Spiel heute im Live-Ticker

Schalke - Braunschweig: Hier geht es zum Liveticker

Immerhin: Die Schalker haben keine großen Personalsorgen. Nur die Langzeitverletzten Leo Greiml und Assan Ouedraogo fallen aus. Abzuwarten bleibt, ob Trainer Karel Geraerts im Tor weiter auf Ralf Fährmann setzt oder Marius Müller das Vertrauen schenkt. Auf der rechten Abwehrseite könnte Brandon Soppy sein Debüt geben. Der kurz vor Transferschluss verpflichtete Neuzugang von Atalanta Bergamo (Leihe) ist zumindest ein Kandidat für den Kader. Stamm-Rechtsverteidiger Cedric Brunner fehlt gesperrt.

Schalke ging in Kaiserslautern unter

Nach dem bitteren 1:4 beim 1. FC Kaiserslautern vor einer Woche sei gegen Braunschweig vor allem der „mentale Aspekt“ sehr wichtig, betonte Trainer Geraerts im Vorfeld. „So etwas wie in Kaiserslautern darf nicht nochmal passieren. Wir haben viele Gespräche geführt, um Antworten zu finden.“ Ob das gelungen ist, wird sich am Samstagmittag zeigen.

Schalke 04 – Mehr News und Hintergründe:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04