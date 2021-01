LIVE! Schalke gegen Bayern ohne Kolasinac und Huntelaar

Gelsenkirchen. Letzter gegen Erster, Schießbude gegen Torfabrik: Schalke 04 trifft auf den FC Bayern München. Hier geht es zum Live-Ticker.

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, da trafen sich Schalke 04 und der FC Bayern zum Bundesliga-Topspiel. In München war das, beide Teams trennten lediglich drei Punkte. Viel ist seitdem passiert - die Bayern gewannen zwischenzeitlich das Triple und sind wieder Herbstmeister, die Schalker nach einer fast beispiellosen Negativserie Schlusslicht und Abstiegskandidat Nummer eins. Wenn die Mannschaften nun am 19. Spieltag der Saison 2020/21 in Gelsenkirchen aufeinandertreffen (15.30 Uhr/Sky), ist die Favoritenrolle so klar verteilt wie in bisher keinem Liga-Spiel in der aktuellen Spielzeit.

Die Bayern können ihre Tabellenführung ausbauen, da die Konkurrenten RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund alle verloren haben. Gewinnen sie die Partie in Gelsenkirchen, haben sie sieben Punkte Vorsprung. Die Königsblauen aber könnten selbst den Anschluss an den vorletzten Platz verlieren, da Mainz 05 gegen RB Leipzig die Überraschung schaffte und mit 3:2 gewann. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt bereits acht Punkte.

Schalke-Trainer Christian Gross verzichtet auf seine Zugänge Sead Kolasinac (Oberschenkel) und Klaas-Jan Huntelaar (Wade), die beide angeschlagen sind. Gross will keine schlimmere Verletzung riskieren - in den übrigens 16 Rückrundenspielen werden die beiden dringender benötigt. In der Anfangsformation gibt es deshalb eine Änderung: Für Kolasinac rückt Bastian Oczipka in die Startelf.

Die Bayern setzen auf Tempo. In der Startelf stehen Alphonso Davies, Leroy Sané und Serge Gnabry.

So spielen Schalke 04 und der FC Bayern

Schalke: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe. Trainer: Gross

FC Bayern: Neuer - Boateng, Süle, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sané - Lewandowski. Trainer: Flick

Hier geht's zum Live-Ticker: