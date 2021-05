Live! Schalke führt in Hoffenheim - Mark Uth trifft

Einige Schalke-Fans empfangen die Mannschaft der Königsblauen in Hoffenheim. Damit setzen sie ein Zeichen nach der Randale im Anschluss an das Spiel in Bielefeld.

Sinsheim. Das viertletzte Spiel in der Bundesliga bestreitet Schalke in Hoffenheim. Trainer Dimitrios Grammozis muss viele Probleme lösen. Der Live-Ticker.

Der Schrecken ohne Ende ist in zwei Wochen vorüber - bis dahin stehen für den feststehenden Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 aber nur vier Spiele auf dem Programm, das erste an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim. Auch für die TSG geht es um nichts mehr - sie steht im Mittelfeld der Tabelle und hat weder mit dem Kampf um die Europapokal-Plätze noch mit dem Abstieg nichts zu tun.

Motiviert genug dürfte die TSG aber sein - sie hatte das Hinspiel mit 0:4 verloren und ist eine von nur zwei Teams, das in dieser Saison eine Partie gegen Schalke verlor. Die Spielvorbereitung fiel Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß schwer. Schalke sei im ersten Spiel nach dem besiegelten Abstieg „schwer kalkulierbar“. Damit meinte er nicht nur die Spielweise auf dem Platz, sondern auch Aufstellung und Taktik.

Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis steht vor mehreren schwierigen Aufgaben: Er weiß, dass sein Team überzeugende Leistungen zeigen muss, damit er in der 2. Bundesliga den Neuaufbau anführen darf. Deshalb muss er eine Mannschaft motivieren, die in zwei Wochen in alle Himmelsrichtungen abreisen wird - bis zu 20 Profis gehen. Nach der Gewalt-Nacht vor zweieinhalb Wochen, als 500 Fans Profis, Trainerteam und Staff attackierten, waren zudem viele Spieler schockiert. Gut möglich, dass sich das auf die Leistung auf dem Rasen auswirkt.

In der Abwehr ist Grammozis zu ausführlichen Umbauarbeiten gezwungen. Gleich drei Verteidiger fehlen wegen einer Sperre: Salif Sané und Benjamin Stambouli sahen beim 0:1 in Bielefeld ihre fünfte Gelbe Karte, Malick Thiaw flog sogar vom Platz (Gelb-Rot). Auf der rechten Außenposition war Mehmet Can Aydin (Syndesmose) zudem angeschlagen, für William (Kreuzbandriss) ist die Saison sogar beendet. Im defensiven Mittelfeld fehlt Omar Mascarell (Muskelfaserriss).

Die Abwehrprobleme löst Grammozis mit viel Kreativität: Die Dreierkette bilden Timo Becker, Shkodran Mustafi und Bastian Oczipka – zum ersten Mal in dieser Besetzung. Rechts verteidigt Alessandro Schöpf, links Kapitän Sead Kolasinac. Sein Profi-Startelfdebüt feiert Florian Flick.

In der Offensive hat Schalke hingegen keine Probleme, das Angebot ist groß. Auch Hoeneß sprach anerkennend von der königsblauen Qualität. Grammozis setzt auf die bestmögliche Besetzung mit Amine Harit, Mark Uth und Klaas-Jan Huntelaar.

So spielt Schalke in Hoffenheim:

Fährmann - Becker, Mustafi, Oczipka - Schöpf, Serdar, Flick, Kolasinac - Harit, Uth - Huntelaar.

