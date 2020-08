Live! 0:0 zur Pause! Schalke gegen Aris Saloniki zu harmlos

Längenfeld. Zum Abschluss des Trainingslagers in Längenfeld trifft Schalke 04 auf den griechischen Erstligisten Aris Saloniki- Das Spiel im Live-Ticker.

Das Spiel beginnt am Freitag um 13 Uhr im Stadion Kematen in Tirol. 736 Zuschauer sind zugelassen, Eintrittskarten können an der Tageskasse erworben werden - die Fans müssen sich an die Hygienevorschriften halten. Der Kontakt zu den Griechen kam über den deutschen Trainer zustande: Michael Oenning trainiert Aris. Oenning (54) trainierte in der Bundesliga den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV, in der 2. Bundesliga den 1. FC Magdeburg. Zudem arbeitete er für Borussia Mönchengladbach (Co-Trainer), den VfL Wolfsburg (Co-Trainer) und den VfL Bochum (U19/U21). Er gilt als Förderer und Entdecker des Nationalspielers Ilkay Gündogan.

Vor dem Spiel gab der Verein eine Planänderung bekannt. Nach dem Spiel reisen die Schalker in die Heimat. Die Ergebnisse der dritten Corona-Testreihe werden somit in Deutschland erwartet.

Schalke 04 gegen Aris Saloniki - hier ist unser Live-Ticker:

13:45 Uhr: Halbzeit in Österreich: Es geht mit dem 0:0 in die Pause. Schalke offensiv viel zu harmlos, die Griechen hatten die deutlich besseren Chancen.

13:44 Uhr: Zweite große Aris-Chance, wieder hält Fährmann super - diesmal einen Kopfball aus kurzer Distanz

13:43 Uhr: Freistoß Schalke: Die Hereingabe von Rudy ist so harmlos wie der Rest des Schalker Angriffsspiels.

13:40 Uhr: Jetzt findet Aris deutlich besser ins Spiel, die Schalker Offensivversuche sind nicht so doll.

13:35 Uhr:

13:30 Uhr: Es ist kein überzeugender Auftritt der Schalker. Nach vorne geht bisher so gut wie nichts.

13:20 Uhr: Die erste dicke Chance des Spiels hat Aris Saloniki! Ballverlust Bentaleb, mit einem einfachen Pass durch die Mitte ist die Schalker Abwehr ausgehebelt, Aris-Stürmer Mancini läuft alleine auf den S04-Kasten zu, scheitert aber mit einem schwachen Abschluss an Ralf Fährmann. Glück gehabt!

13:15 Uhr: Schalke hat zwar viel mehr Ballbesitz als die Griechen, kann aber noch keine Torgefahr entwickeln. Eben ließ sich Mark Uth in aussichtsreicher Position zu leicht abkochen.

13:05 Uhr: Schalke 04 ist zu Beginn spielbestimmend. Die erste Ecke bringt aber nichts ein.

13:00 Uhr: Anstoß!

12:55 Uhr: Mit dieser Mannschaft beginnt Schalke 04 gegen Saloniki:

Fährmann - Rudy, Kabak, Nastasic, Oczipka - Stambouli - Bentaleb, Bozdogan - Serdar - Uth, Skrzybski.

12:44 Uhr: Nabil Bentaleb steht in der Schalke-Startelf

12:07 Uhr: Unterdessen ist Weston McKennie bereits in Turin zum Medizincheck bei Juventus eingetroffen.

12:05 Uhr: Nicht zum Kader gehören die Reha-Patienten Salif Sané und Omar Mascarell. Auch die Spieler der Kontaktgruppe eins - das sind Markus Schubert, Michael Langer, Alessandro Schöpf, Guido Burgstaller und Benito Raman - sind nicht dabei.

12:00 Uhr: Ursprünglich wollte Schalke drei Testspiele in Österreich absolvieren. Wegen des Corona-Falls im Mannschaftskreis wurde die Partie gegen die Würzburger Kickers am Montagabend kurzfristig abgesagt. Am Freitag sollte ursprünglich ein Doppel-Test stattfinden. Daraus ist nun einer geworden.