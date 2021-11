Schalke-Trainer Grammozis: "Haben Impfquote von 90 Prozent"

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis (m.) beobachtet das Training seiner Mannschaft. Am Samstag geht es zu Werder Bremen.

Gelsenkirchen. Schalke trifft am Samstag in der 2. Bundesliga im Traditionsduell auf Werder Bremen. Vor dem Spiel sprechen Grammozis und Drexler über Corona.

Der Samstagabend wird mit der Zweitligapartie zwischen den Traditionsvereinen Werder Bremen und FC Schalke 04 abgerundet. Nachdem Bremen zuletzt einen emotionalen Auswärtssieg in Nürnberg feierte, musste Schalke eine bittere 2:4-Heimniederlage gegen Darmstadt 98 hinnehmen. Lediglich drei Punkte trennen derzeit die Königsblauen und die Werderaner. Trainer Dimitrios Grammozis benötigt Punkte, um die Diskussionen um seine Person nicht größer werden zu lassen. Am Donnerstag äußert sich der Schalke-Trainer gemeinsam mit Dominick Drexler zum Spiel in Bremen.

Schalke-Trainer Grammozis über Kritik: "Merke, dass es nicht kleiner wird"

Beide sprachen auch über die verschärfte Corona-Krise. Schalke-Trainer Grammozis verriet, dass die Impfquote innerhalb seiner Mannschaft bei 90 Prozent liege. Zudem kommentierte er die anhaltenden Diskussionen um seine Person. (fs)

Werder Bremen gegen Schalke 04: Die PK im Live-Ticker zum Nachlesen:

14:26 Uhr: Die PK auf Schalke ist beendet. Wir danken für Ihr Interesse! Lesen Sie gleich mehr Infos zu Schalke 04 auf unserem Portal.

14:24 Uhr: Grammozis über Diskussionen um seine Person: "Ich habe schon viel gehört und merke, dass die Kritik nicht kleiner wird, wenn man verliert. Ich konzentriere mich weiter auf meine Arbeit und das nächste Spiel in Bremen"

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis. Foto: firo

14:22 Uhr: Grammozis über Profis, die in der U23 zum Einsatz kamen: "Wenn Jungs in der U23 spielen, ist das keine Degradierung. Die Kommunikation mit der U23 ist sehr gut."

14:20 Uhr: Grammozis auf die Frage, ob Zalazar oder Drexler in Bremen spielt: "Klar ist, dass wir diese Fragen auch immer vom Gegner abhängig machen. Wir werden noch darüber sprechen."

14:19 Uhr: Drexler über die Stammplatzgarantie von Danny Latza: "Danny ist unser Kapitän und Leader. Wir wünschen uns alle, dass er auf dem Platz steht. Ich bin deshalb nicht beleidigt, wir wollen alle spielen. Die beste Mannschaft muss auf dem Platz stehen und letztlich ist es entscheidend, dass wir in Bremen punkten."

14:16 Uhr: Grammozis: "Wir schauen positiv nach vorne. Wir haben vor dem Darmstadt-Spiel gut verteidigt, wenig Gegentore kassiert und nicht viele Fehler gemacht. Wir sollten nicht alles auf das eine Spiel beschränken. "Wir haben einen Gegner vor uns, der stark ist. Aber wir sind auch stark. Wir schauen auf uns und wollen gegen Bremen unsere Qualität auf den Platz bringen."

14:14 Uhr: Drexler zur aktuellen Schwächephase von Schalke 04: "Man dominiert nicht 34 Spieltage. Das hat noch keine Mannschaft geschafft. Wichtig ist, sich nicht einschüchtern zu lassen, zurückzublicken."

14:10 Uhr: Drexler zu den Problemen der großen Namen in der 2. Bundesliga: "Es ist ein Vorteil in dieser Liga, wenn man eingespielt ist und länger am Trainer festhält. Bei Schalke und Werder Bremen gab es personelle Umbrüche. Wir müssen uns natürlich schnell finden und stetig weiterentwickeln."

14:08 Uhr: Grammozis zum Besuch beim Training von S04-Legende Ebbe Sand: "Er ist ein gern gesehener Gast bei uns."

14:07 Uhr: Drexler ergänzt: "Wenn man am Wochenende spielen will, darf man sich nichts einfangen. Das ist Thema in der Mannschaft. Ich kann aber nur für mich sprechen: Ich passe auf."

14:06 Uhr: Grammozis zum Thema Corona: "Wir versuchen die Jungs die ganze Zeit zu sensibilisieren. Wir haben eine Impfquote von 90 Prozent."

14:05 Uhr: Grammozis zum Darmstadt-Spiel: "Wir hatten an diesen Tag nicht die Kompaktheit, die wir zuvor hatten. Der Zugriff fehlte uns. Das ist ein wichtiges Thema für uns. Die Balance fehlte uns."

14:05 Uhr: Grammozis über das harte Training: "Die Jungs haben körperlich einen Schritt nach vorn gemacht."

14:04 Uhr: Grammozis zum Personal: "Salif Sané hat circa drei Wochen Ausfallzeit, hat sich im hinteren Oberschenkel bei einem Ausfallschritt verletzt." Calhanoglu ist angeschlagen.

14:01 Uhr: Dominick Drexler hat das erste Wort. Zur Länderspielpause sagt er: "Wir haben viel trainiert, hart trainiert. Das ist die Basis fürs Wochenende. Nun gehen wir in den Feinschliff."

14:00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen aus Gelsenkirchen. In wenigen Augenblicken beginnt die Pressekonferenz vor dem Spiel bei Werder Bremen (Samstag, 20:30 Uhr, Sport1)

