Live! Huub Stevens setzt bei Schalke-Comeback auf Mendyl

Gelsenkirchen. Beendet Schalke mit Trainer-Fuchs Huub Stevens die schwarze Serie? Es geht ab 15.30 Uhr auf Schalke gegen Arminia Bielefeld. Der Live-Ticker!

Uwe Neuhaus schaltete schnell um. „Ich habe direkt ein paar Spiele von Huub Stevens rausgesucht“, sagte der Trainer von Arminia Bielefeld, nachdem er vom Trainerwechsel beim FC Schalke 04 gehört hatte. Am Samstag um 15.30 Uhr kommt es zum Krimi im Bundesliga-Abstiegskampf. Schalke will mit Trainer-Rückkehrer Stevens die schwarze Serie von 28 Spielen in Folge ohne Sieg beenden, Bielefeld einen Mitkonkurrenten distanzieren.

Stevens ändert die Startelf im Vergleich zur trostlosen 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg am Mittwoch auf zwei Positionen. Amine Harit und Rabbi Matondo sitzen auf der Bank, dafür rücken Hamza Mendyl und Alessandro Schöpf in die Anfangsformation. Für Mendyl ist es das Startelf-Debüt in dieser Saison. Er kommt auch nicht auf seiner Stammposition auf der linken Abwehrseite zum Einsatz, sondern spielt im linken Mittelfeld.

Schalke-Kapitän Omar Mascarell ist fit

Rechtzeitig fit geworden ist Kapitän Omar Mascarell, der sich am Mittwoch an der Wade verletzt hatte und noch am Freitag das Training abbrechen musste. Mascarell bildet mit Suat Serdar das Mittelfeld-Zentrum. Auf der Bank hat Stevens eine Alternative mehr: Steven Skrzybski kehrt nach auskurierter Verletzung zurück und ist für eine Einwechslung bereit.

Ob Uwe Neuhaus damit gerechnet hat? Stevens jedenfalls hatte am Freitag mit einem Lächeln auf die Ankündigung des Gäste-Trainers reagiert: „Da hat er aber viel zu tun…“

So spielt Schalke gegen Bielefeld

Fährmann – Stambouli, Kabak, Sané, Oczipka – Mascarell, Serdar – Schöpf, Boujellab, Mendyl – Raman.

Ersatzbank

Langer (Tor), Ludewig, Nastasic, Matondo, Kutucu, Skrzybski, Harit, Thiaw, Bozdogan

Hier geht es zum Spiel FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld