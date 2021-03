Live! Schalke vergibt die erste Großchance - Mainz im Glück

Gelsenkirchen. Überraschung beim Debüt von Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis: U19-Kapitän Kerim Calhanoglu spielt von Beginn an. Der Live-Ticker!

Keller-Krimi, Heidel-Rückkehr, Grammozis-Debüt, Letzter gegen Vorletzter: Wenn Schalke 04 am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) auf den FSV Mainz 05 trifft, gibt es viele Beschreibungen, die die Brisanz des Bundesliga-Spiels unterstreichen.

Der Reihe nach: Die Schalker stehen neun Punkte hinter dem Relegationsplatz – wenn sie noch eine Aufholjagd starten wollen, sollten sie im Spiel gegen die Mainzer damit anfangen. Die Mainzer selbst waren lange in einer ähnlich aussichtslosen Situation wie die Königsblauen selbst – nach einer Aufholjagd könnten sie mit einem Sieg auf Schalke vorübergehend das rettende Ufer erreichen.

Nicht nur der Kampf gegen den Abstieg verbindet die beiden Mannschaften. Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel kehrt erstmals seit seinem Rücktritt im Februar 2019 nach Gelsenkirchen zurück. Gute Erinnerungen hat kaum ein Schalker mehr an Heidels zweieinhalbjährige Amtszeit. Für viele Fans trägt Heidel wenigstens eine Mitschuld am in der Liga beinahe beispiellosen Absturz. Von den vergangenen 39 Liga-Spielen hat Schalke nur eins gewonnen. Heidel hatte vielen Spielern hoch dotierte Verträge über viele Jahre gegeben, die den Etat sehr belasten.

Doch mit all dem hat Schalkes neuer Trainer Dimitrios Grammozis wenig zu tun. Er glaubt an das Wunder Klassenerhalt und hat die Startelf auf vier Positionen umgebaut. Torwart Frederik Rönnow ist wieder fit und kehrt für Michael Langer zurück. Außerdem ersetzen Kerim Calhanoglu und Benito Raman Benjamin Stambouli und Omar Mascarell. Kurzfristig müssen die Schalker jedoch auf Amine Harit verzichten. Der Spielmacher klagte beim Aufwärmen über leichte muskuläre Probleme. Er wird durch Can Bozdogan ersetzt.

Calhanoglu, Kapitän der U19, feiert auf der linken Seite sein Profi-Debüt. Er dürfte auf Empfehlung von Trainer-Legende Norbert Elgert ins Team gerückt sein.

So spielt Schalke gegen Mainz

Rönnow – Becker, Mustafi, Thiaw – William, Kolasinac, Serdar, Calhanoglu – Harit – Raman, Hoppe.

Hier geht es zum Live-Ticker: