Live! Gelingt Schalke gegen Arnheim die Liga-Generalprobe?

Gelsenkirchen. Schalke schließt die Testspiel-Vorbereitung auf den Ligastart mit dem Spiel gegen den niederländischen Klub Vitesse Arnheim ab. Der Live-Ticker.

Für Schalke steht am Freitag die Generalprobe vor dem Zweitliga-Start an: Um 18 Uhr trifft das Team von Trainer Dimitrios Grammozis im Parkstadion auf den niederländischen Spitzenklub Vitesse Arnheim. Das Spiel wird die letzte Standortbestimmung für Schalke - genau eine Woche vor dem Zweitliga-Auftakt gegen den Hamburger SV (23. Juli, 20.30 Uhr/Sky und Sat1).





Vitesse Arnheim ist für Schalke ein passender Gegner. Die Niederländer sind in der Vorbereitung noch nicht so weit wie Schalke, ihre Saison beginnt erst am 15. August. Dennoch ist ein starker Gegner zu erwarten: Im Vorjahr kam das Team in der niederländischen Liga auf Platz vier und zog ins Pokalfinale ein. Außerdem kommt es zu einem Wiedersehen mit Markus Schubert: Der Torwart war erst am Mittwoch von Schalke zu Vitesse Arnheim gewechselt – er könnte nun ausgerechnet auf Schalke sein Debüt für seinen neuen Klub geben. (fs)

So startet Schalke:

Fährmann - Thiaw, Flick, Kaminski - Ranftl, Palsson, Latza, Ouwejan - Mikhailov - Bülter, Terodde.

Hier geht es zum RevierSport-Liveticker:

