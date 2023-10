Live! Findet Schalke gegen Hertha den Weg aus der Krise?

Für die Bochumer war es fast schon klar, für die Schalker eine große Überraschung. Beide Vereine hängen im Tabellenkeller. Die Schalker haben allerdings im Duell mit der Berliner Hertha nun die Möglichkeit, sich zu befreien. Dafür braucht es einen Sieg, aber auch Ruhe im Verein. Wie wahrscheinlich beides ist - Schalke-Reporter Andi Ernst sagt es euch. Der VfL Bochum muss nun wirklich über sich hinauswachsen, um den Tabellenkeller zeitnah zu verlassen. Die nächsten Spiele gegen Leipzig und Freiburg sind harte Brocken. Was Thomas Letsch im Vergleich zur Gladbach-Niederlage personell verändern wird und was von Bochum taktisch zu erwarten ist? Bochum-Experte Markus Rensinghoff hat die Antworten. Nils Halberscheidt moderiert die aktuelle Folge und macht die Runde komplett.

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft heute auf Hertha BSC. Matthias Kreutzer sitzt dann letztmals auf der Trainerbank. Hier gibt es den Live-Ticker zum Spiel.

Wenn der FC Schalke 04 an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Hertha BSC trifft, ist es für Matthias Kreutzer ein Deja-vu. In der Abstiegssaison, als der Ausgang noch nicht absehbar war und die Königsblauen sich aber von Frank Kramer getrennt hatte, saß Kreutzer einmal interimsweise auf der Schalke-Trainerbank, ehe Thomas Reis verpflichtet wurde. Es war das Spiel – bei Hertha BSC. Und endete mit 1:2. Heute wird der 40-Jährige letztmals nach der Trennung von Reis die Schalker verantwortlich coachen – wieder gegen die Berliner. Anschließend soll bei S04 dann nach Informationen dieser Redaktion Karel Geraerts Coach werden.

Auch wenn im weiteren Saisonverlauf aller Voraussicht nach der Belgier Geraerts auf der Trainerbank sitzen soll, würde sich Kreutzer im Falle eines Sieges mit einem guten Gefühl verabschieden. Obwohl Schalke gerade in einer sportlichen Misere steckt, gibt es ein gutes Omen: In der vergangenen Bundesliga-Saison, die mit dem Sturz für beide Traditionsklubs in die Zweitklassigkeit enden sollte, gewannen die Schalker ihr Heimspiel mit 5:2. Dies wäre heute ein Ergebnis, dass Karel Geraerts den Einstieg zumindest etwas erleichtern würde.

