LIVE! Darmstadt dreht das Spiel - Schalke jetzt 1:2 zurück

Gelsenkirchen. FC Schalke 04 gegen Darmstadt 98 bedeutet für Trainer Grammozis ein Wiedersehen. Gegen seinen Ex-Klub soll dringend ein Sieg her. Der Ticker.

Seit 321 Minuten hat Torjäger Simon Terodde vom FC Schalke 04 nicht mehr getroffen – für das Zweitliga-Heimspiel gegen Darmstadt 98 (13.30 Uhr/Sky) haben sich die Königsblauen eine besondere Motivation einfallen lassen: Dieter Schatzschneider ist Zuschauer im Stadion, der Stürmer, mit dem sich Terodde noch den Zweitliga-Rekord (153 Treffer) teilt.

Schalke verlor zuletzt zwei Pflichtspiele in Folge

Für die Königsblauen ist die Partie gegen die "Lilien" eine wegweisende. Nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen zeigt ihre Formkurve nach unten, die Konkurrenz in der Zweiten Liga punktet aber beständig. Zum Beispiel Darmstadt, die erfolgreichste Mannschaft im Oktober, die Schalke mit einem Sieg in der Arena überholen könnte. Vor allem in der Offensive gelang Darmstadt in den vergangenen Wochen fast alles.

Auch für Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis ist es ein ganz besonderes Spiel - in Darmstadt begann er im Februar 2019 seine Karriere als Profitrainer. Seine Startelf ändert er im Vergleich zur vermeidbaren 0:1-Niederlage in Heidenheim vor neun Tagen auf zwei Positionen. Mehmet Aydin und Dominick Drexler haben ihre Verletzungen auskuriert und ersetzen Reinhold Ranftl und Rodrigo Zalazar.

Die größte Überraschung: Salif Sané, der im Trainingslager in Mittersill eine schwere Verletzung erlitten hatte, sitzt nach vier Monaten Pause auf der Bank.

So spielt Schalke

Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Latza, Drexler - Bülter, Terodde.

Schalke-Ersatzbank: Fährmann (Tor), Churlinov, Zalazar, Flick, Pieringer, Sané, Ranftl, Idrizi, Matriciani

Es fehlen: Langer, Wouters (beide verletzt), Rzatkowski, Calhanoglu, Becker, Mikhailov (alle Tribüne)

