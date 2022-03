U17-Derby: Schalke schlägt den BVB und erobert Platz eins

Gelsenkirchen. Derbyzeit in der U17-Bundesliga West. Der FC Schalke 04 hat am Mittwochabend den Revierrivalen Borussia Dortmund mit 2:0 bezwungen.

Sieg im Revierderby: Die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 haben am Mittwochabend im Parkstadion Borussia Dortmund mit 2:0 (1:0) geschlagen und die Tabellenspitze in der B-Junioren-Bundesliga West erklommen. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Onur Cinel in puncto Leidenschaft und Kampf eine herausragende Leistung, setzte aber auch immer wieder starke spielerische Akzente.

Schalke gegen BVB von Beginn an dominant

Von Beginn an versuchten die Dortmunder, das Heft in die Hand zu nehmen. Dabei gelang ihnen jedoch zunächst nicht viel, während die Schalker regelmäßig dank ihres oft gut vorgetragenen Umschaltspiels nach vorne kamen.

Und nach elf Minuten wurde es für den BVB erstmals brenzlig, als Torwart Robin Lisewski den Ball nach einer Flanke von Enes Rüzgar erst im Nachfassen vor dem einschussbereiten Niklas Dörr richtig zu fassen bekam. Sechs Minuten später aber war der Dortmunder Schlussmann dann doch geschlagen. Nach einer Ecke von Max Grüger landete der Ball nach einer Dortmunder Zwischenstation am langen Pfosten. Dort stand Innenverteidiger Niklas Barthel und köpfte das Schalker 1:0.

Die spielbestimmende Mannschaft waren aber weiterhin die Dortmunder, und sie näherten sich auch dem Ausgleich. Aber sie schafften ihn nicht. Eine Flanke von BVB-Kapitän Vincenzo Onofrietti klärte Schalkes Keeper Faaris Yusufu in höchster Not zur Ecke (26.), Gökdeniz Gürpüz stand in sehr aussichtsreicher Position knapp im Abseits, scheiterte jedoch auch an Faaris Yusufu (28.), während Paris Brunner bei seinem Tor nach einem Durcheinander im Strafraum der Königsblauen im Abseits stand (36.) und dann in Faaris Yusufu seinen Meister fand (40.).

Schalke-Trainer Onur Cinel stellt um

Nach der Pause stellte Schalkes Trainer Onur Cinel um. Er nahm Enes Rüzgar heraus, schickte Assan Ouédraogo von der linken auf die rechte und den eingewechselten Philip Buczkowski auf die linke Offensiv-Seite. Und dann dauerte es keine fünf Minuten, bis der neue Tabellenführer jubeln durfte. Max Grüger bediente Vitalie Becker, der aus halblinker Position abzog und zum 2:0 traf – auch, weil BVB-Keeper Robin Lisewski keine gute Figur machte.

Nach dieser 2:0-Führung hielten die Schalker, die astrein fighteten, die Dortmunder deutlich besser von ihrem Tor fern als noch in der ersten Halbzeit. Und wenn sich der BVB doch mal näherte, war Faaris Yusufu zur Stelle und entschied die Duelle gegen Raúl König beziehungsweise dessen 16-Meter-Schüsse für sich: erst stark (58.), dann großartig (70.).

Tore: 1:0 Niklas Barthel (17.), 2:0 Vitalie Becker (45.).

FC Schalke 04 U17: Yusufu - Bulut, Likaj, Barthel, Becker – Rüzgar (41. Buczkowski), Hadzha, Grüger, Ouédraogo (78. Yavuz) - Dörr, Osmani (80.+2 Mutanda Kasongo).

Borussia Dortmund U17: Lisewski – Herrmann (56. Ubani), Rahmann (78. Adamczyk), Benkara, Kabar - Lubach – Onofrietti (78. Niziolek), Wätjen, König (80.+2 Werner), Gürpüz (56. Quayson) – Brunner.

