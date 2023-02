Live! Das sagt Schalke-Trainer Thomas Reis vor Wolfsburg-Spiel

Gelsenkirchen. Schalke 04 benötigt dringend Siege - möglichst schon am Freitag gegen den VfL Wolfsburg. Thomas Reis spricht auf der Pressekonferenz.

Zweimal stand bei Schalke 04 zuletzt die Null - allerdings nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive. Gegen den 1. FC Köln und bei Borussia Mönchengladbach gab es jeweils ein torloses Unentschieden. An und für sich passable Ergebnisse, doch in der Situation der Königsblauen ist das zu wenig. Für die Mannschaft von Thomas Reis zählen gegenwärtig nur Siege. Der nächste Anlauf startet am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN), wenn der VfL Wolfsburg in der Veltins-Arena zu Gast ist.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Die Niedersachsen waren nach dem Jahreswechsel die Mannschaft der Stunde, mussten in der vergangenen Woche dann aber plötzlich drei Pflichtspielniederlagen in Folge hinnehmen, zwei in der Liga, eine im DFB-Pokal. Allerdings war die Leistung bei der jüngsten 2:4-Pleite gegen den FC Bayern München ansprechend. Vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg spricht Thomas Reis ab 12.30 Uhr auf der Pressekonferenz über das Spiel.

Live! Die Pressekonferenz von Thomas Reis vor Schalke gegen Wolfsburg

12 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen. Um 12.30 Uhr geht es los. Wir tickern die wichtigsten Aussagen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04