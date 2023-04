Schalke: Kehrt Moritz Jenz zurück? Das sagt Thomas Reis

Gelsenkirchen. An Ostersonntag steht für Schalke 04 das immens wichtige Spiel bei der TSG Hoffenheim an. Thomas Reis sprach auf der PK über die Partie.

Acht Spiele blieb Schalke 04 in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga ungeschlagen, doch am vergangenen Wochenende endete die bemerkenswerte Serie abrupt bei der verdienten 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Im Abstiegskampf war das für die Königsblauen ein Rückschlag - umso wichtiger werden die kommenden zwei Partien bei der TSG Hoffenheim (Ostersonntag, 19.30 Uhr) und gegen Hertha BSC (14. April).

Zwei direkte Konkurrenten vor der Brust - zunächst ist das Team von Thomas Reis in Sinsheim gefordert. Zwischenzeitlich auf den 18. Platz abgerutscht, rettete sich Trainer Pellegrino Matarazzo zuletzt mit zwei Siegen gegen Hertha und in Bremen, hat als Tabellen-15. nun doch schon wieder vier Punkte Vorsprung auf Schalke. Eine S04-Niederlage gegen die TSG wäre also fatal aus Gelsenkirchener Sicht. Wie Schalke an die Aufgabe Hoffenheim herangehen will, erklärte Thomas Reis auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Dabei sprach er auch über die Personalien wie Moritz Jenz, der zuletzt schmerzhaft vermisst wurde.

Die Schalke-Pressekonferenz mit Thomas Reis zum Nachlesen

12:47 Uhr: Das war es von der Pressekonferenz. Alles weitere lesen Sie später auf unserer Seite.

12:45 Uhr: Könnte Terodde in der Startelf landen? "Ob es die komplette Befreiung ist? Ich würde es ihm wünschen. Simon spielt in meinen Gedanken immer eine Rolle. Vielleicht hilft es ihm. Ob das von Anfang sein wird, werden wir sehen, wir haben ja noch ein paar Trainingseinheiten. Er hat die Qualität, das Tor zu treffen."

12:43 Uhr: Reis zu Terodde, der Schalke verlässt: "Ich bin mit Simon ganz normal im Austausch. Er hat nicht immer von Anfang an gespielt. Er ist ein grandioser Sportsmann, wo der Verein weiß, was er an Simon hat. Er hat dafür gesorgt, dass Schalke wieder in der Bundesliga spielen kann. Er ist unheimlich wichtig, auch fürs Klima gut. Er will sich auch im hohen Alter immer verbessern. Ich ziehe absolut meinen Hut vor seiner Entscheidung, er hat uns informiert und möchte befreit sein. Den Eindruck macht er auch in den letzten ein, zwei Wochen. Die Entscheidung war sicher ein Prozess. Er fühlt sich gut damit und wird uns helfen, unser Ziel zu erreichen."

12:42 Uhr: Was für ein Spiel erwartet Reis in Hoffenheim? "Ob es jetzt finalen Charakter hat, muss jeder für sich entscheiden. Danach sind es noch sieben Spiele. Ich erwarte Hoffenheim mit breiterer Brust, dass sie versuchen, uns anzulaufen. Wir müssen genauso mutig sein, wenn man Hoffenheim spielen lässt, kann es schwierig werden. Ob es wild wird, müssen wir sehen. Wir können nicht alles spielerisch lösen, müssen einen Switch finden, auch mal fußballerisch zum Spiel finden, aber auch Mentalität zeigen."

12:40 Uhr: Hat sich Reis etwas Besonderes überlegt? "Ich bin froh, dass der Pullover nicht mehr getragen wird. Wir haben noch acht Spiele, warum soll es nicht soviele Punkte geben wie vorher? Wir schauen dann, ob die Punktzahl reicht. Die Mannschaft möchte definitiv. Wir haben tollen Support in Hoffenheim und da ist die Mannschaft heiß genug. Je besser du spielst und Punkte du sammelst desto besser sind wir im Rennen."

12:38 Uhr: Reis weiter: "Wir müssen auf uns schauen. Wenn du aber selbst vorgelegt ist in negativer Hinsicht, hast du natürlich die Hoffnung, dass Hoffenheim in Bremen nicht dreifach punktest. Aber es ist, wie es ist. Wenn wir gewinnen, hast du Hoffenheim auf Tuchfühlung rangeholt und Stuttgart weiter hinter dir. Wir haben es in der eigenen Hand, die nächsten beiden Spiele sind immens wichtig. Das hatten wir gegen Bochum und Stuttgart auch. Druck gehört dazu."

12:37 Uhr: Was erwartet Reis von Hoffenheim? "Ich erwarte sie selbstbewusster nach den letzten Spielen. Sie haben lange gebraucht, um in die Erfolgsspur zurückzukehren, jetzt haben sie zweimal gewonnen und hatten in Bremen auch das Spielglück. Das musst du dir erarbeiten, die Phase hatten wir auch. Sie wissen, wenn sie gegen uns gewinnen, hätten sie einen guten Puffer. Das gilt es zu vermeiden. Sie wollen viel Fußball spielen, haben vorne viel Spielfreude. Es steht außer Frage, dass dieser Kader eigentlich in anderen Regionen vorzufinden wäre. Wir müssen schauen, dass wir diesen direkten Konkurrenten möglichst besiegen."

12:35 Uhr: Ob Moritz Jenz zurückkehren kann? "Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Leo Greiml aber auch gegen Leverkusen. Moritz hatte sich mit Maya Yoshida gut eingespielt. Mit seiner Ausstrahlung macht er auch seine Nebenleute besser. Es wäre wichtig, wenn er zurückkehrt. Heißt aber nicht, dass ich mit Leo unzufrieden war. Wir sind trotzdem froh, wenn Moritz zurückkehrt, das wäre eine weitere Alternative - und nicht die schlechteste."

12:34 Uhr: Am Sonntag werden bis zu 15.000 Fans in Hoffenheim erwartet. "Seit ich auf Schalke bin, habe ich viel erlebt. Das ist die nächste Stufe. Das ist sensationell, alle wollen dazu beitragen, den Klassenerhalt zu erreichen. Es ist super, wenn viele Fans dabei sind, die dich unterstützen wollen. Wenn ich nur dran denke, kriege ich Gänsehaut."

12:32 Uhr: Reis hatte zuletzt die eigenen Standards kritisiert. Wurde das extra geübt diese Woche? "Thomas Ouwejan kann gute Standards schießen, aber er stand zuletzt lange nicht zur Verfügung. Wir haben heute für die Standardschützen nochmal Videoanalyse gemacht. Wir waren damit nicht zufrieden."

12:31 Uhr: "Wir haben gegen einen tollen Gegner ein paar Dinge nicht gut gemacht. Der Gegner hat das ausgeschöpft. Wir haben analysiert, warum sie uns drei Tore einschenken konnten. Die Mannschaft war sehr selbstkritisch. Wir wissen, was wir jetzt vor der Brust haben. Das Spiel war schnell abgehakt. Natürlich musst du aber die Dinge, die nicht optimal waren, vor Augen führen."

12:31 Uhr: Wie sieht es personell aus - insbesondere bei Moritz Jenz? "Es könnte im Moment fast jeder schaffen in den Kader. Wir sind komplett im Zeitplan, haben noch zwei Trainingseinheiten. Es sieht bei allen Spielern sehr gut aus. Da muss ich eine Entscheidung treffen, wer im Kader stehen wird."

12:31 Uhr: Los gehts!

11:30 Uhr: Guten Morgen. Um 12.30 Uhr spricht Thomas Reis auf der Pressekonferenz über die Partie bei der TSG Hoffenheim. Wir tickern die wichtigsten Aussagen live.

