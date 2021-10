Live! 0:0! BVB gegen Schalke: Spitzenspiel in der U19

Dortmund. In der A-Jugend begegnen sich Borussia Dortmund und Schalke 04 noch auf Augenhöhe. Am Sonntag geht um Platz eins. Das Spiel im Live-Ticker.

Ein echtes Revierderby wird das Ruhrgebiet nach dem Abstieg des FC Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga in dieser Saison nicht erleben. Das steigert jedoch die Aufmerksamkeit für das Duell der beiden Jugendmannschaften, die sozusagen das Ersatzderby in der A-Jugend austragen. Am Sonntag um 11 Uhr empfängt die schwarz-gelbe U19 die königsblaue. Ein Spitzenspiel in der Bundesliga West, in dieser Altersgruppe begegnen sich beide Vereine noch auf Augenhöhe. Schalke steht an der Tabellenspitze, der BVB klebt punktgleich mit der schlechteren Tordifferenz dahinter.

BVB gegen Schalke: Hier geht es zu unserem Live-Ticker:

Natürlich knistert es bei dieser Ausgangslage noch einmal mehr. Fragt man bei Norbert Elgert nach, Trainer der Schalker U19, spricht dieser von einer besonderen Rivalität, die er nicht wegreden wolle. Beide Mannschaften hätten einen guten Start hingelegt. „Ob wir uns auf Augenhöhe bewegen, darüber mache ich mir keine Gedanken“, meint der 64-Jährige. Am Ende gebe es nur drei Punkte. (fs)

