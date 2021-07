Live! 1:0 für Schalke: Terodde trifft, Langer hält Elfmeter

Gelsenkirchen. Schalke 04 eröffnet am Freitagabend die Saison im deutschen Profifußball. Der HSV ist ab 20:30 Uhr zu Gast in der Arena. Der Live-Ticker.

Mit dem Zweitliga-Hit zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV startet der deutsche Profi-Fußball an diesem Freitagabend um 20.30 Uhr in die neue Saison. Für Schalke ist es das erste Zweitliga-Spiel nach 30 Jahren und 37 Tagen: Am 16. Juni 1991 verabschiedete sich Schalke mit einem 1:0-Sieg gegen Darmstadt 98 für 30 Jahre in die Bundesliga.

Nach der frustrierenden Abstiegssaison hat Schalke fast alles auf null gestellt. Den Neuanfang sieht man auch schon beim Blick in die Arena: 19770 Fans dürfen endlich wieder dabei sein: Sie bekamen Einlasszeiten zugeteilt und sitzen in der Arena auf Abstand - Fußball-Deutschland wird darauf achten, wie dieses Konzept heute funktioniert. Auch die Zuschauer-Rückkehr soll Schalke beflügeln. “Es ist einfach geil, wenn wieder die Leute da sind, die uns anfeuern”, sagt Trainer Dimitrios Grammozis.

Schalke-Zugang Drexler spielt gegen den HSV

Auf den Platz geführt wird Schalke von Kapitän Danny Latza: Der Heimkehrer ist einer von insgesamt acht Neuzugängen in der Startelf. Schalke beginnt mit der erwarteten Elf: Langer - Thiaw, Flick, Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Latza, Drexler - Bülter, Terodde. Auf der Bank sitzen: Fraisl (TW) sowie Wouters, Pieringer, Becler, Idrizi, Mercan, Aydin, Calhanoglu und U23-Spieler Krasniqui. Nicht im Kader sind alle Spieler, die Schalke noch verlassen sollen: Zum Beispiel Mascarell, Harit und Nastasic.

Simon Terodde spielt gegen seinen ehemaligen Verein, für den er in der vergangenen Saison 24 Tore erzielt hat: Dennoch hat es für den HSV nicht zum Aufstieg gereicht. Der einstige Bundesliga-Dino nimmt jetzt bereits seinen vierten Anlauf zur Rückkehr in die Bundesliga.

Das bislang letzte Pflichtspiel zwischen Schalke und Hamburg fand am 7. April 2018 statt: Damals siegte der HSV im eigenen Stadion mit 3:2, stieg aber trotzdem am Ende der Saison ab. Und Schalke wurde Vize-Meister. Drei Jahre ist das her - jetzt trifft man sich in der Zweiten Liga.

