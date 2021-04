Live-Ticker Live! 1:0! Was geht für Schalke in der zweiten Halbzeit?

Gelsenkirchen. Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis hofft im Spiel gegen Augsburg auf seinen ersten Sieg. Hier ist unser Live-Ticker!

Noch hat der FC Schalke 04 rechnerisch eine Chance, den Abstieg in die 2. Bundesliga zu verhindern – doch sie wird von Tag zu Tag kleiner. Viel mehr geht es für die Königsblauen und Trainer Dimitrios Grammozis darum, im Blick auf die Zweitliga-Saison Talente zu testen und mit Erfolgserlebnissen Selbstvertrauen zu sammeln – am besten schon gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky).

„Die Augsburger stehen sehr kompakt, sie haben eine gute Organisation. Im Umschaltspiel sind sie zudem sehr gefährlich. Wir müssen deshalb eine gute Kontersicherung haben“, sagte Grammozis. Er selbst hofft auf seinen ersten Sieg, er ändert die Startformation auf drei Positionen. Ralf Fährmann kehrt nach auskurierter Rippenverletzung ins Tor zurück, Frederik Rönnow muss auf die Bank. Grammozis hatte das am Freitag während einer Pressekonferenz noch beinahe ausgeschlossen – die Entscheidung könnte mit Schalkes Zukunftsplanung zusammenhängen: Rönnow wird am Saisonende gehen, Fährmann bleiben. Die weiteren Änderungen: Bastian Oczipka und Can Bozdogan spielen für Sead Kolasinac und Kerim Calhanoglu (beide Bank). Shkodran Mustafi kehrt ins Aufgebot zurück.

Herrlich: Schalke-Spiel ist undankbare Aufgabe

Augsburgs Trainer Heiko Herrlich bezeichnete die Aufgabe Schalke am Freitag als „undankbar“. Er sagte: „Jeder im Umfeld erwartet, dass wir den Tabellenletzten im Vorbeigehen mitnehmen. Die Gefahr liegt darin, dass man Schalke erst einmal unterschätzt.“ Es könne gut sein, dass sich viele Schalker schon auf die 2. Bundesliga eingestellt haben: „Sie werden vielleicht sagen: Das wird nichts mehr mit dem Klassenerhalt. Da ist dann der große Druck weg. Die Spieler wollen sich zeigen.“

So spielt Schalke gegen den FC Augsburg

Fährmann – Becker, Stambouli, Thiaw – Aydin, Mascarell, Oczipka – Serdar, Bozdogan – Harit – Huntelaar.

