Live! 1:0 für Bielefeld! Der Schalke-Abstieg rückt näher

Bielefeld. In wenigen Stunden kann der Abstieg von Schalke 04 perfekt sein. Die Königsblauen treten bei Arminia Bielefeld an. Der Live-Ticker.

Der perfekte Motto-Song für den FC Schalke 04 könnte an diesem Dienstagabend „Time to say good-bye“ sein. Sollte das Bundesliga-Schlusslicht das Auswärtsspiel beim Aufsteiger Arminia Bielefeld (Dienstag, 20.30 Uhr/Sky) verlieren, ist der Abstieg in die 2. Bundesliga perfekt. Ein Abstieg, den noch vor wenigen Wochen kein Königsblauer wahrhaben wollte. Von den vergangenen 45 Spielen gewann Schalke nur zwei, verlor aber 20 mit mindestens drei Toren Unterschied.

Um die aussichtslose Tabellensituation kümmerte sich Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis nicht – sagte er jedenfalls während der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel. Vielmehr ginge es ihm und der Mannschaft darum, „eine Reaktion“ auf das beschämende 0:4 (0:2) beim SC Freiburg am Samstag zu zeigen.

Schalke: Zwei Talente müssen auf die Bank

„Wir haben die richtigen Worte vor der Mannschaft gefunden. So ein Spiel wird nicht so einfach hingenommen. Die Spieler waren aber auch sehr selbstkritisch. Da war keiner dabei, der gesagt hat: ,Da war aber dies, da war aber das‘“, sagte Grammozis. Obwohl er jeden Grund gehabt hätte, die halbe Startelf auszutauschen, änderte er sein Team nur auf zwei Positionen. Und das überrascht. Timo Becker und Can Bozdogan, zwei Talente aus der „Knappenschmiede“, müssen auf die Bank. Dafür rücken Goncalo Paciencia und Shkodran Mustafi in die Elf. Zwei Spieler, die Schalke im Sommer verlassen.

Grammozis erwartet ein kampfstarkes Spiel mit vielen langen Pässen und Kopfballduell. Die Arminia ginge sehr auf die sogenannten „zweiten Bälle“, lautete Grammozis‘ Analyse. Der Aufsteiger ist hochmotiviert – auch dank der eigenen Anhänger. Der Bielefelder Mannschaftsbus wurde von 200 begeisterten Fans bei der Einfahrt ins Stadion empfangen. Die Arminia hat im Abstiegskampf gute Karten – aktuell steht sie auf dem rettenden 15. Platz.

So spielt Schalke in Bielefeld

Fährmann – Stambouli, Mustafi, Thiaw – Aydin, Mascarell, Serdar, Kolasinac – Harit – Paciencia, Huntelaar.

