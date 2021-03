Lewis Holtby kann sich Schalke-Rückkehr vorstellen: „Hängt noch ein Herzchen dran“

Hier noch in Trainingskleidung des HSV: Lewis Holtby.

Gelsenkirchen. Schon zwischen 2009 und 2013 stand Lewis Holtby auf Schalke unter Vertrag. Für eine Rückkehr zu den Gelsenkirchenern wäre er offen.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Lewis Holtby kann sich eine Rückkehr zum stark abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Schalke 04 vorstellen. Bei Sky sagte der Mittelfeldspieler, der inzwischen für den englischen Zweitligisten Blackburn Rovers spielt: „Klar, kann ich mir das vorstellen. Ich habe für den Verein gespielt und da hängt sicherlich noch ein Herzchen dran.“

Zwischen Juli 2009 und Januar 2013 absolvierte der inzwischen 30 Jahre alte Holtby insgesamt 79 Pflichtspiele für die Schalker (13 Tore, 18 Vorlagen), ehe er zu Tottenham Hotspur in die Premier League gewechselt war. Über den FC Fulham und den Hamburger SV landete der zentrale Mittelfeldspieler 2019 schließlich bei den Rovers, wo er in der laufenden Saison eine feste Größe im Team ist. Sein Vertrag endet am Saisonende.

Lewis Holtby: "Schalke ist ein geiler Traditionsverein"

Schalke hat für den gebürtigen Erkelenzer allerdings noch immer seinen Reiz. „Aktuell ist da natürlich viel los“, sagte Holtby. „Aber Schalke ist immer noch Schalke – ein geiler Traditionsverein.“ Als Grund für den bedrohlichen Absturz der Gelsenkirchener in der Bundesliga sieht Holtby auch die anhaltenden Geisterspiele. „Was dieses Jahr auf Schalke gefehlt hat, sind die Fans. Zwar trifft das auf alle Vereine zu, aber gerade auf Schalke pushen die 60.000 die Mannschaft enorm.“

Mit anzusehen, wie die Schalker als abgeschlagener Tabellenletzter in Richtung 2. Bundesliga taumeln, ist für Holtby „traurig“. Viel Hoffnung auf den Klassenerhalt gibt es für die Königsblauen nicht mehr. Acht Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis erst zehn Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf Relegationsrang 16 beträgt bereits 13 Punkte.

Schafft es die Mannschaft auch in den kommenden Wochen nicht, zu punkten, könnte der Abstieg ins Unterhaus noch im April auch rechnerisch nicht mehr abzuwenden sein. (fs)