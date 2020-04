Lauterbach: Bundesliga-Fußball erst im Herbst möglich

München/Essen. Die DFL hofft auf eine Fortsetzung der Saison im Mai mit Geisterspielen. Im Sport1-Doppelpass nennt Karl Lauterbach (SPD) das "keine gute Idee".

Ungewissheit herrscht seit geraumer Zeit In der Fußball-Bundesliga, wann in Zukunft wieder der Ball wie gewohnt rollen kann. Noch mindestens bis zum 30. April läuft die Spielpause infolge der Corona-Pandemie. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hofft darauf, höchstwahrscheinlich am 9. Mai die Saison mit Geisterspielen wieder aufnehmen zu können. Karl Lauterbach macht Fans, die wenn auch nur am Fernseher schon bald wieder Bundesligapartien sehen wollen, aber wenig Hoffnung, dass es bei diesem Termin bleibt.

Der SPD-Politiker und Gesundheitsexperte nannte die Idee der Profiklubs, im Mai wieder ohne Zuschauer in den Stadien spielen zu lassen, „keine gute Idee“. Karl Lauterbach sagte am Sonntag im Sport-1-Doppelpass: „Ich denke, im Herbst könnte wieder gespielt werden, wenn wir dann genügend Tests haben und keiner das Gefühl hat, hier wird einem etwas weggenommen.“

Angst vor Corona: Auch Geisterspiele bieten den Profis nicht genügend Schutz

Der 57-Jährige erklärte in der Sendung auch seine Bedenken, bereits im Mai wieder mit Geisterspielen die Saison aufleben zu lassen: „Stellen Sie sich folgende katastrophale Situation vor: Wir lassen die Bundesliga wieder anrollen, und es kommt wieder zu mehr Fällen. Das wäre aus meiner Sicht nicht vertretbar, insbesondere gegenüber den Unternehmen, die auch auf Lockerungen warten, die wir aber nicht in Aussicht stellen können.“

Gegen Geisterspiele spräche auch der nicht gewährleistete Schutz der Spieler: „Ich glaube, dass es sehr schwer werden würde, die Geisterspiele so zu veranstalten, dass die Gesundheit der Spieler geschützt wäre“, sagte der SPD-Politiker. „Durch den Kontaktsport ist die Übertragung von Viren kaum vermeidbar, wenn jemand infiziert ist.“

Um das auszuschließen, müssten die Profis regelmäßig getestet werden, man geht für die acht verbleibenden Spieltage der aktuell unterbrochenen Saison von annähernd 20.000 Tests aus. In diese Rechnung seien 2. und 3. Liga sowie die Frauen-Bundesliga noch gar nicht mit eingerechnet. Lauterbach: „Wenn der Fußball eine Extrawurst gebraten bekommt, wird es Ressentiments in der Bevölkerung geben. Das würde dem Fußball nicht guttun.“

Druck der DFL kommt bei der Bundesregierung in Berlin an

Nach Angaben Lauterbachs mache die DFL „Druck, der in Berlin ankommt“. Er nehme dies dem Profifußball „nicht übel“, aber ein verfrühter Wiederbeginn der Bundesliga wäre „ein Eigentor“. Laut Lauterbach ist schon jetzt absehbar, dass es auch in einigen Wochen noch nicht genügend Tests und andere medizinische Kapazitäten geben werde. (fs)