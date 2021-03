Ex-Schalker noch in Mainzer Diensten: Danny Latza will mit den Königsblauen bald wieder für Furore sorgen.

Latza Latza auf Schalke: So sah das Team vor seinem Abschied aus

Gelsenkirchen/Essen. Danny Latza kehrt nach zehn Jahren bei anderen Klubs zum FC Schalke 04 zurück. Zwei damalige Teamkollegen gewannen später die Champions League.

Bundesligaprofi Danny Latza vom FSV Mainz 05 kehrt zum FC Schalke 04 zurück. Der 31 Jahre alte Routinier soll beim vom Abstieg bedrohten Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga eine zentrale Rolle beim Aufbau einer neuen Mannschaft einnehmen und ist der erste Zugang für die kommende Saison. Dies teilten beide Klubs am Mittwoch mit.

Drei Bundesliga-Spiele bestritt der gebürtige Gelsenkirchener für die Königsblauen. Bei seinem bislang letzten Profi-Spiel war er Teil einer Mannschaft, an die sich Schalke-Fans gerne zurückerinnern werden.

Büskens hieß der Trainer

Allerdings lief es nicht rund in der Saison 2008/2009. Der niederländische Trainer Fred Rutten musste gehen. Mike Büskens übernahm interimsweise - und erhielt Unterstützung durch Oliver Reck und Youri Mulder.

Am 11. April 2009 empfingen die Schalker in der Arena den Karlsruher SC. Latza bestritt sein drittes Bundesliga-Spiel - das erste von Beginn an. Büskens setzte den damals 19-Jährigen als Rechtsverteidiger ein.

Neuer stand im Tor

Er war Teil einer prominent besetzten Defensive. Ein gewisser Manuel Neuer stand im Tor. Der Ur-Schalker gehörte damals schon zu den Toptalenten auf seiner Position. Dass er mal die Weltmeisterschaft und zweimal die Champions League gewinnen würde, ließ sich damals jedoch noch nicht erahnen.

Die Viererkette bildete neben Latza der Linksverteidiger Christian Pander, Heiko Westermann und Mladen Krstajic verteidigten im Zentrum. Zwei deutsche Nationalspieler plus der dekorierte Routinier aus Serbien - die Mischung stimmte.

Und auch im Mittelfeld und Angriff gab es Qualität: In der Zentrale spielten Jermaine Jones, Levan Kobiashvili und Halil Altintop. Jefferson Farfan und Vincete Sanchez düsten über die Außenbahnen. Und Schalker hatte noch einen klassischen Neuner von internationalem Format: Kevin Kuranyi spielte in der Angriffsmitte.

Kenia, Engelaar und Rakitic als Joker

Drei Spieler wechselte Büskens noch ein. Das georgische Supertalent Levan Kenia, der den Durchbruch nie schaffte, kam rein. Dazu der oft lethargisch wirkende Orlando Engelaar. Und: Ivan Rakitic. Auch der Kroate gewann nach seiner Schalker Zeit noch viele Titel - etwa 2015 die Champions League mit dem FC Barcelona.

Schalke gewann die Partie übrigens mit 2:0. Kuranyi und Farfan trafen. Latza durfte nach dieser Partie - auch verletzungsbedingt - nur noch in der 2. Mannschaft ran. Er wechselte erst zu Darmstadt 98, dann zum VfL Bochum, schließlich nach Mainz.

Im Sommer 2021 ist er wieder Schalker. Und es deutet einiges darauf hin, dass Latza in der kommenden Saison wieder gegen den Karlsruher SC spielt - dann aber in der 2. Liga. (ddh)

Die Mannschaft des FC Schalke 04 bei Latzas bislang letztem Einsatz:

Neuer - Latza, Westermann, Krstajic, Pander - Kobiashvili (72. Engelaar), Jones - Farfan (88. Kenia), Hal. Altintop (75. Rakitic), Sanchez - Kuranyi