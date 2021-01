Kutucu nach Schalke-Abschied emotional: „Nicht einfach“

Gelsenkirchen. Bis Saisonende wird Ahmed Kutucu für Heracles Almelo auflaufen. Nun erklärt er seinen vorübergehenden Abschied von Schalke 04.

Nach zuletzt zehn Jahren beim FC Schalke 04 wird Stürmer Ahmed Kutucu in den kommenden Monaten für den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo auflaufen. Zwei Tage vor dem Fußball-Bundesligaspiel zwischen Königsblau und dem FC Bayern verkündeten die Schalker das Leihgeschäft offiziell.

Schon am Donnerstagmittag hatte sich Kutucu auf dem Schalker Trainingsgelände von Mitarbeitern und Teamkollegen verabschiedet. Wenig später wandte sich der 20-Jährige über die sozialen Medien auch an die Fans der Schalker.

Ahmed Kutucu glaubt an Klassenerhalt von Schalke 04

„In diesen schweren Tagen zu gehen, fällt mir nicht einfach“, schrieb der dreimalige türkische Nationalspieler. „Aber wir haben uns darauf verständigt, dass ich nun bei Heracles in der Eredivisie Spielpraxis sammeln kann.“ Aus den Augen verlieren wird Kutucu die Gelsenkirchener allerdings nicht, wie er verspricht: „Ich drücke S04 alle Daumen und gehe fest davon aus, dass die Jungs in den nächsten Spielen die notwendigen Punkte sammeln werden.“

Da Heracles nach Informationen dieser Redaktion keine Kaufoption für Kutucu ausgehandelt hat, geht der gebürtige Gelsenkirchener fest von einer Rückkehr aus. „Ich freue mich darauf, euch in der nächsten Saison wiederzusehen“, stellte der Offensivspieler klar.

Kutucu kam bei Schalke 04 zuletzt kaum auf Einsätze

In Almelo hofft Kutucu auf mehr Spielpraxis als in der laufenden Saison bei S04. Weder unter Trainer David Wagner, noch Manuel Baum, Huub Stevens oder zuletzt Christian Gross war der 20-Jährige gesetzt. Lediglich sieben Kurzeinsätze in der Bundesliga hat er in der laufenden Spielzeit vorzuweisen (kein Tor). Zu wenig für die Ambitionen des jungen Türken, der auf eine Nominierung für die Europameisterschaft im kommenden Sommer hofft. „Ich freue mich jetzt bei Heracles zu sein und werde alles tun, um der Mannschaft eine große Hilfe zu sein“, schrieb Kutucu.

Seit seinem Bundesligadebüt im Dezember 2018 (bei 1:1 in Augsburg) machte Kutucu insgesamt 52 Pflichtspiele für die Schalker Profis. Dabei gelangen ihm sechs Tore und vier Vorlagen. (fs)