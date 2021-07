Auf Schalke soll am Freitag die Zweite Liga gegen den HSV beginnen.

Schalke Corona-Fall bestätigt: Schalke in Quarantäne-Trainingslager

Gelsenkirchen. Die Befürchtungen haben sich bestätigt. Ein Schalke-Profi hat Corona. Die Mannschaft zieht sich zurück. Wackelt der Saisonstart?

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 geht wenige Tage vor dem Saisonstart der 2. Liga in ein Quarantäne-Trainingslager. Wie der Verein bekannt gab, hatte sich zuvor der Verdacht eines Coronafalles in der Mannschaft durch einen PCR-Test bestätigt. Der namentlich nicht genannte Spieler bleibt somit in Isolation.

„Die Lizenzspielerabteilung begibt sich in ein freiwilliges Quarantäne-Trainingslager, um mögliche Infektionsketten zu verhindern und damit auch die Familien der Spieler und Staff-Mitarbeiter zu schützen“, teilten die Schalker mit. Das Liga-Auftaktspiel gegen den Hamburger SV am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) sei derzeit nicht gefährdet.

Schalke hatte bereits am Montag das Training abgesagt

Am Montag hatte Schalke aufgrund eines positiven Schnelltests sein Nachmittagstraining abgesagt. „Die täglichen Testreihen werden selbstverständlich analog zum Hygienekonzept der DFL fortgesetzt, es gelten strengste Schutzmaßnahmen“, hieß es. Schalke werde „selbstverständlich alle Anordnungen der Behörden umgehend und vollständig umsetzen“. Alle weiteren Schnelltests hatten negative Ergebnisse erbracht.

Quarantäne-Trainingslager dienen gemäß der Deutschen Fußball Liga (DFL) dazu, die Durchführung des Spielbetriebs zu sichern. Diese Maßnahme war beispielsweise für die letzten beiden Spieltage beider Profiligen in der Vorsaison angeordnet worden. Spieler, Trainerteam und Betreuerstab dürfen somit nur untereinander Kontakt haben. Nach Verlassen der „Blase“ gelten für den Wiedereintritt strenge Test-Vorgaben. Nun auch für Schalke. (sid)

