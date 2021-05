Köln - Schalke: Flaschenwürfe auf Polizisten, Journalisten geschlagen

Köln. Am Rande des Bundesligaspiels zwischen dem 1. FC Köln und Schalke (1:0) haben Fans vor dem Stadion randaliert. Polizei zieht traurige Bilanz.

Mit einem Großaufgebot war die Polizei beim Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Schalke 04 im Einsatz. Nachdem sich der FC mit einem späten Tor in die Relegation rettete, kam es gegen Spielende zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Polizei und Fans. Am Samstagabend veröffentlichte die Kölner Polizei Details zu den Ausschreitungen rund um das Spiel, das die Kölner mit 1:0 (0:0) gewonnen haben. Die Bilanz: 24 Störer wurden festgesetzt, sieben von ihnen festgenommen. "Gegen alle wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt. Mehrere Polizisten, aber auch Beteiligte der Störergruppe, wurden von den Wurfgeschossen getroffen und erlitten unter anderem Platzwunden, Schnittverletzungen und Knalltraumata", heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Hässliche Szene vor dem Stadion: Polizisten laufen Kölner Fans hinterher. Foto: AFP

Zum Ende des Spiels sei die Situation rund um das Rheinenergiestadion eskaliert. Aus einer Gruppe "von mehreren hundert Personen" hätten einzelne Randalierer Knallkörper gezündet und Polizisten mit Glasflaschen beworfen. "Die Hinweise der Polizei zur Einhaltung von Abständen der immer enger zusammenrückenden Gruppe sowie die mehrfache Aufforderungen, keine weiteren Bengalos und Knallkörper zu zünden, anderenfalls die Junkersdorfer Straße zu räumen, ignorierte die Personengruppe. Einsatzkräfte drängten daraufhin die Gruppe auf die Jahnwiesen ab", berichtet die Polizei.

Opfer der Angriffe wurden offenbar auch Journalisten. Ein Mitarbeiter des WDR wurde nach Angaben der Polizei durch Schläge und Tritte von einem Angreifer verletzt. Zudem soll es zu weiteren gezielten Pöbeleien und Einschüchterungsversuchen gegen Journalisten gekommen sein.

Köln - Schalke: Fans zünden bei Eintreffen der Busse Pyrotechnik

Schon beim Eintreffen der Mannschaftsbusse hätten einige Fans Pyrotechnik gezündet, wie die Polizei bestätigte. Wie zu beobachten war, waren mehrere Hundert Fans gekommen, um den FC-Bus in Empfang zu nehmen und während des Spiels vor dem Stadion mitzufiebern. Auch die Reiterstaffel der Polizei zeigte vor Ort Präsenz.

Der 1. FC Köln war als Tabellen-17. in das Spiel gegen Schalke gegangen. Das abschließende 1:0 (0:0) gegen den bereits als Absteiger feststehenden FC Schalke 04 reichte, um Köln den Relegationsplatz zu sichern. Werder Bremen steigt hingegen in die 2. Bundesliga ab. (fs mit dpa)

