Knäbel: "Es ist nicht Schalke 04 gegen Rouven Schröder"

Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet vom Training des FC Schalke 04 über die Neuigkeiten vor dem entscheidenen Spiel am letzten Spieltag gegen RB Leipzig.

Gelsenkirchen. Es ist ein brisantes Wiedersehen: Ex-Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder arbeitet für RB Leipzig - den S04-Gegner am letzten Spieltag.

Es gab eine Pressekonferenz, die – unabhängig davon, wie die Saison ausgeht – in jedem Rückblick des FC Schalke 04 auftauchen wird. Am 27. Oktober 2022 hielt Sportvorstand Peter Knäbel eine emotionale Ansprache nach dem Abgang von Ex-Sportdirektor Rouven Schröder. „In diesem Geschäft Fußball gibt es wenig wahre Freunde, das habe ich gelernt. Jetzt ist einer dazugekommen. Ich habe einen Freund gefunden“, sagte Knäbel über Schröder. Sehen sich die Beiden am Samstag wieder?