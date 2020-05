Keine Dauerkarten: Schalke muss ohne Zuschauer planen

Gelsenkirchen. Schalke muss bis Jahresende ohne Zuschauer planen: Dauerkarten können nicht angeboten werden. Das reißt ein Sommer-Loch von 15 Mio. Euro.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Vereine schon vor Wochen darauf vorbereitet, dass möglicherweise auch noch in weiten Teilen der kommenden Saison Geisterspiele ohne Zuschauer in den Stadien anstehen werden. Für Schalke 04 bedeutet dies: Es kann im Sommer kein Bezug von Dauerkarten-Erlösen eingeplant werden – auch das reißt ein Millionen Loch in die Kasse.

Erst muss Klarheit in der Corona-Krise herrschen

„Wir können jetzt schon festhalten, dass wir nicht wie in den vergangenen Jahren im Sommer den Dauerkarten-Einzug unserer Dauerkarten-Inhaber erbitten werden, weil wir nicht von 17 Bundesliga-Heimspielen mit Zuschauern ausgehen können“, erklärt Schalke-Vorstand Alexander Jobst im Gespräch mit der WAZ. Schalke wird erst dann auf seine Dauerkarten-Kunden zugehen, wenn klar ist, wann wieder Spiele mit Zuschauern stattfinden können. „Wir werden dann entsprechend Ansprüche zur Kompensation aus dieser Saison sowie der kommenden Saison anrechnen.“ Derzeit plant Schalke im Jahr 2020 nicht mehr mit Spielen mit Zuschauern. Jobst: „Es ist für uns leider das realistischste Szenario, mit dem alle Bundesliga-Klubs zu planen haben“.

Der Dauerkarten-Verkauf ist für Schalke normalerweise eine wichtige Einnahmequelle in der Sommerpause. Der Klub hat rund 43.000 Dauerkarten-Inhaber – der Erlös aus diesem Verkauf noch vor dem Saisonstart beträgt etwa 15 Millionen Euro, die in diesem Sommer nun zunächst einmal fehlen und durch eine Fremd-Finanzierung kompensiert werden.

Vorstand Jobst erzielt Einigung mit den Schalke-Sponsoren

Einnahme-Verluste sind auch beim Sponsoring und bei der Vermarktung der Logen in der Veltins-Arena unvermeidlich. Allerdings hat Schalke es geschafft, die Verluste aus der aktuellen Saison in Grenzen zu halten: Nach WAZ-Informationen fehlt aus den vier Geisterspielen bis zum Sommer im Bereich der Sponsoren und Hospitality-Partner lediglich ein Betrag im unteren einstelligen Millionen Bereich.

Die Summe bestätigt Marketing-Vorstand Jobst nicht, allerdings erklärt er: „Wir sind überzeugt, dass uns die bis jetzt eingegangenen Gelder für die aktuelle Saison zur Verfügung bleiben und wir durch Kompensationen von Leistungen eine Verlagerung in die kommende Saison vereinbaren.“ Das heißt, entgangenen Sponsorenrechte wie Bandensichtbarkeit und Tickets durch die vier Geisterspiele in der laufenden Saison sollen durch Leistungen in der neuen Saison ausgeglichen werden. „Unsere Sponsoren zeigen sich in den Gesprächen enorm partnerschaftlich, wir sind sehr weit in den finalen Kompensations-Vereinbarungen.“

Wenn es da aber mit Geisterspielen weitergehen sollte, muss Schalke auch hier unweigerlich Abzüge bei den Zahlungen seiner Sponsoren hinnehmen. (MH)