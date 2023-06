Kein Witz: Harry Kane und Schalkes Simon Terodde sollten Sturmduo bilden

Gelsenkirchen. Schalkes Simon Terodde und Superstar Harry Kane als Sturmduo? Diese Pläne gab es wirklich, Union Berlin wollte sie einst in der 2. Liga umsetzen.

Alan Shearer würde Harry Kane liebend gerne höchstselbst an der Säbener Straße 51 in München-Harlaching abliefern. „Wenn Harry zu Bayern wechseln möchte, fahre ich ihn da verdammt noch mal persönlich hin. Gebt mir die Schlüssel und schaltet das Navi an - und los geht‘s„, sagte der frühere Torjäger bei The Athletic augenzwinkernd.

Warum Shearer so gerne das „Taxi“ nach Deutschland steuern würde, ist offensichtlich: Mit 260 Treffern ist der 52-Jährige der Rekord-Torschütze der Premier League - Kane liegt bei 213. Bei einem Transfer zum deutschen Rekordmeister wäre die Bestmarke von Legende Shearer erst einmal nicht mehr in Gefahr.

Schalkes Terodde an Kanes Seite

Sie wäre vielelicht auch nie in Gefahr geraten, wenn die Pläne von Union Berlin im Jahr 2012 in die Tat umgesetzt worden wären. Die Eisernen planten in der 2. Liga nämlich mit dem Sturmduo Harry Kane und dem heutigen Schalke-Torjäger Simon Terodde. Der ehemalige Manager der Köpenicker und heutige Wehen-Wiesbaden-Geschäftsführer Nico Schäfer erinnerte sich jüngst am Sky-Mikro: „Wir haben Simon Terodde geholt und uns tatsächlich mit Harry Kane beschäftigt. Den wollte damals tatsächlich nicht unbedingt jeder haben."

Damals war Harry Kane noch kein gefürchteter Torjäger, sondern ein junger Spieler, den die Tottenham Hotspur mehrfach verliehen. Zu Leyton Orient, zum FC Millwall, Norwich und Leicester City. Erst ab 2013 wurde Kane zum echten Torjäger. "Wir haben damals Kontakt aufgenommen. Unser Pressesprecher bei Union Berlin bereitete damals sogar schon eine Pressemitteilung vor, weil ihm das so gefallen hat", sagte Schäfer. Doch englische Spieler zog es damals nur bedingt nach Deutschland. „Es kam nie so, dass wir ein fixes Gespräch über den Spieler geführt haben", sagte Schäfer und fügte hinzu, dass es nie zum Kennenlernen mit Kane kam.

Wunschspieler der Bayern

Auch jetzt ist offen, ob Kane tatsächlich nach Deutschland kommen wird. Es ist kompliziert, die Berichte reichen von „done deal“ bis hin zu „keine Chance“. Fakt ist nur: Kane (29) ist der absolute Wunschspieler der Bayern.

Die Münchner sind sogar bereit, für den Stürmer mit eingebauter Torgarantie erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke zu sprengen. Die Spurs zieren sich und fordern angeblich 150 Millionen. Notfalls, so heißt es, wollen sie ihre Ikone bis zu deren Vertragsende 2024 halten, um ihn dann ablösefrei ziehen zu lassen.

