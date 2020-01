Fußball Kehrt der Ex-Schalker Naldo in die Bundesliga zurück?

Essen. AS Monaco löst den Vertrag mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Naldo vorzeitig auf. Weitere Pläne des 37-jährigen Fußball-Profis sind noch offen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kehrt der Ex-Schalker Naldo in die Bundesliga zurück?

Der französische Fußball-Erstligist AS Monaco hat den Vertrag mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Naldo (37) mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Wie die Monegassen am Freitag mitteilten, einigten sich der Klub und der brasilianische Innenverteidiger auf eine einvernehmliche Trennung. Naldos Vertrag wäre am 30. Juni ausgelaufen.

Naldo in dieser Saison noch ohne Einsatzzeiten

🔴⚪️ L’AS Monaco et Naldo ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2020.https://t.co/obC7R6sUCd — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 17, 2020

Naldo war vor einem Jahr von Schalke 04 nach Frankreich gewechselt, stand in der laufenden Spielzeit aber noch keine Minute auf dem Feld. Insgesamt kam Naldo in Monaco nur zu sieben Einsätzen und war dabei zweimal mit einer Roten Karte vom Platz gestellt worden.

In der Bundesliga absolvierte Naldo, der seit 2014 auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, 358 Spiele für Schalke, den VfL Wolfsburg und Werder Bremen. Die Rückkehr nach Deutschland scheint zumindest keine völlig unwahrscheinliche Option. (sid)